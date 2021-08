TikTok planea salir a la bolsa de valores de Hong Kong desafiando al gobierno de China

August 11, 2021 4 min read

Esta semana, TikTok se convirtió en la app más descargada del mundo, por lo que el rumor de su futura salida a la bolsa de valores causó revuelo. Según fuentes cercanas a ByteDance, propietaria de TikTok, la empresa planea empezar a cotizar en Hong Kong en 2022, desafiando la creciente presión del gobierno de China sobre las ‘big tech’ del país.

Citando a personas familiarizadas con los proyectos de la compañía, The Financial Times informó que ByteDance podría debutar en la bolsa de Hong Kong a finales de este año o principios de 2022. Esto “a pesar de un asalto regulatorio cada vez mayor dirigido a las empresas de tecnología chinas”, expone el medio británico.

Los planes de la propietaria de TikTok se revelan mientras se intensifica el escrutinio de las autoridades chinas sobre los gigantes tecnológicos, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad nacional.

El gobierno chino ha endurecido la vigilancia contra las grandes compañías ‘tech’, haciendo énfasis en presuntas violaciones a las leyes antimonopolio y a la seguridad de los datos. Además, los funcionarios de Pekín se comprometieron a hacer una supervisión más estricta de las salidas a bolsa de sus empresas en el extranjero.

