Este emprendedor en serie cofundó una empresa de 3 mil millones de dólares que se dedica a 'recomendar playas'

August 16, 2021 9 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

¿Quién eres y cuál es tu negocio?

Soy Randall Kaplan, un emprendedor en serie, capitalista de riesgo, amante de la playa, filántropo, fotógrafo y podcaster. Co-fundé Akamai Technologies, que en la actualidad tiene 8,000 empleados en todo el mundo, obtuvo más de 3 mil millones de dólares en ingresos el año pasado y atiende a una cuarta parte del tráfico web mundial. Soy el fundador de JUMP Investors: invertimos en empresas emergentes en etapas tempranas y tardías, así como en algunas otras clases de activos. Co-fundé y soy el Co-CEO de Thrive Properties: compramos y administramos apartamentos en todo Estados Unidos. Co-fundé y soy el director ejecutivo de River City Restoration; estamos restaurando, construyendo y vendiendo Ford Broncos antiguos.

Soy el director ejecutivo de CollarCard, una empresa de productos promocionales que vende collares para hombre patentados. También soy fotógrafo, mi libro de mesa de centro de fotografías, BLISS, con mis fotos de drones de playas de todo el mundo, salió a la venta hace unos meses, y desde entonces ha sido el nuevo lanzamiento número uno en cuatro categorías diferentes en Amazon.

Mi trabajo principal de 70 horas a la semana es ser el fundador y director ejecutivo de Sandee; hemos creado un Yelp para playas para la industria del turismo de playas de 5 billones de dólares al año y los mil millones de personas al año que visitan la playa.

Finalmente, a finales de este mes, lanzaré mi podcast "In Search of Excellence" (En busca de la excelencia), que trata sobre nuestro deseo de vivir a la altura de nuestro potencial más alto, superar los obstáculos que todos enfrentamos en nuestro camino hacia allí e inspirarnos a alcanzar la grandeza. Mis primeros invitados son Sam Zell, Sharon Stone, Tim Draper y Brad Keywell.

¿Qué te inspiró a crear Sandee?

En 2014 fui a Grecia con mi novia para unas románticas vacaciones en la playa. Estábamos alojados en un hotel muy bonito con un conserje muy bueno, y le pregunté dónde estaba la playa de arena negra más cercana. La conserje extendió la mano detrás del mostrador y sacó un mapa de papel, del tipo que solía obtener de AAA, lo desdobló en 16 partes, sacó un Sharpie negro y encerró en un círculo un punto en el mapa que no tenía el nombre de una calle y parecía que estaba en medio de la nada. Luego dijo: "Creo que hay una pequeña carretera por aquí; verás un viejo granero abandonado y una glorieta, y ahí es donde creo que está el desvío".

Así que salimos en nuestro convertible Fiat para lo que ella dijo que sería un viaje de dos horas. Hacía 90 grados, y cuando llegamos a la vecindad general, no había tiendas, ningún lugar para comer o comprar agua, ni servicio celular. Y no encontramos un viejo granero abandonado, había cinco en la zona. Ninguno tenía lo que yo llamaría un camino, pero después de dar vueltas durante 20 minutos, vimos lo que parecía un camino de tierra. Tenía hierbas altas creciendo en él, pero parecía que la gente lo había atravesado antes.

En ese momento no quería ir; mientras conducíamos hacia allí, pudimos ver que en algunos casos la maleza era más alta que nuestro Fiat. Y todo lo que seguía pensando era en la película Taken y en el hecho de que nadie sabía dónde estábamos o nos encontraría si algo salía mal. Pero mi novia dijo 'intentémoslo', y eso fue exactamente lo que hicimos. El camino de tierra estaba lleno de muchos baches, lo que significaba que íbamos a cinco millas por hora. Tenía alrededor de una milla de largo, y tardamos 20 minutos en atravesarlo, y cuando terminó, encontramos un pequeño estacionamiento de tierra que estaba vacío. La playa estaba frente a nosotros, era hermosa, con hermosa arena negra rodeada de formaciones altas e inclinadas de lutitas.

Trepamos a las piedras, y mientras estábamos sentados en nuestras toallas en el calor abrasador sin agua y mirando la playa y el increíble agua azul celeste, pensé en dos cosas. Primero, lo que pensé fue 'me voy a casar con esta mujer', lo que hice un año después. Y segundo, tenía que haber una forma mejor y más fácil de encontrar información sobre playas, y yo iba a intentar resolver ese problema. Dos días después de que regresáramos a los Estados Unidos, comencé Sandee.

Siete años después, hemos dedicado más de 100,000 horas a catalogar 94 categorías de información para cada playa del mundo: más de 50,000 playas en 212 países. Nuestro objetivo es permitir que los mil millones de personas al año que visitan la playa sepan todo sobre una playa antes de visitarla y encontrar su playa perfecta.

¿Qué consejo le darías a los emprendedores que buscan financiamiento?

El primer paso cuando estás recaudando dinero es crear una PPT clara y fácil de entender que lleve a alguien a través de lo que estás haciendo. Usamos el estándar de la abuela, lo que significa que mi abuela de 102 años que nunca ha usado una computadora y que nunca ha leído una PPT podría leerla de principio a fin y tener una comprensión perfecta de lo que estás haciendo independientemente de tu sofisticación: el problema que estás resolviendo, cómo lo vas a resolver, en qué se diferencia tu producto de los demás, por qué es la mejor solución, y cómo vas a ganar dinero y construir una empresa exitosa. Esto es más difícil de lo que parece y, a menudo, lleva un tiempo hacerlo bien; a menudo revisamos entre 30 y 40 borradores para nuestras propias empresas.

Una vez que tengas eso, el primer lugar para buscar capital es siempre tu red, que pueden ser amigos y familiares, o personas con las que has hecho negocios que te conocen bien y quieren respaldarte e invertir en ti. Muchos también se acercan a empresas de capital de riesgo al mismo tiempo o como parte de su primera ronda de financiación. Este es un proceso más difícil: las empresas de capital de riesgo consideran muchos más factores, incluida tu experiencia, historial, equipo, modelo de ingresos y la etapa de tu empresa, solo para enumerar algunos. Si no tienes un historial, muchas empresas de capital de riesgo no invertirán sin un producto mínimamente viable o sin ingresos que demuestren que la gente está comprando lo que tú vendes

¿Cómo deben prepararse los emprendedores para un pitch?

Randall Kaplan: Soy un gran creyente no solo en estar extremadamente bien preparado para las reuniones, sino en estar 10 veces más preparado y en estudiar para una reunión de presentación como si fuera un examen final. Creaste este increíble PPT que te llevó una semana, y finalmente tienes una reunión y luego tienes que explicárselo a alguien. Tienes cinco segundos para dar una buena primera impresión. Y luego tienes muy poco tiempo para mostrarle a tu audiencia que eres el experto en lo que estás haciendo y lo sabes mejor que nadie. Y, por último, debes pensar en todas las preguntas posibles que tendrás que responder, comenzando por las obvias en las que la gente tratará de encontrar agujeros en lo que estás haciendo.

Y después de hacer todo eso, siempre les digo a los emprendedores que ensayen sus pitch en el espejo y luego pruebes con otros. Eso significa encontrar amigos, familiares y personas con experiencia comercial, preferiblemente con expertos en lo que sea que estés haciendo, o un capitalista de riesgo si tiene la suerte de conocer uno.

¿Qué significa para ti la palabra “emprendedor”?

Un emprendedor es alguien que piensa que puede hacer las cosas de manera diferente para resolver un problema, que tiene un alto grado de autoconfianza y la capacidad e impulso para absorber y superar el rechazo, y que apuesta por sí mismo para perseguir una nueva idea para comenzar un nuevo negocio.

¿Hay alguna cita o dicho en particular que utilices como motivación personal?

Mi lema es y siempre ha sido "Todo es posible". Si nos proponemos algo y trabajamos increíblemente duro, y tenemos la determinación y la capacidad de superar obstáculos y fracasos y hacer un plan para hacer sacrificios y lograr nuestras metas, puedes hacer cualquier cosa. Como emprendedor, me han dicho cientos de veces a lo largo de mi vida que "no puedes hacer eso", o "nadie va a querer eso", o "nadie te va a responder", o mi favorito, "eso es imposible".

Casi nunca es imposible: casi todas las veces que la gente me ha dicho estas cosas se han equivocado. Mi objetivo no es tener razón, es seguir mi propio camino, creer en mis ideas y luego hacer lo que sea necesario para que sucedan. Esa es la inspiración y también la lección principal de mi podcast.