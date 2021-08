Adiós a Acapulco, Cancún y Cabo San Lucas: La NASA advierte que así se hundirán las playas mexicanas

August 12, 2021 4 min read

Una nueva herramienta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) permite predecir cuánto subirá el nivel del mar debido a los efectos del cambio climático. La mala noticia es que el litoral mexicano podría ser tragado por el mar y lugares icónicos como Los Cabos, Acapulco, Manzanillo y todo el Caribe mexicano se verían seriamente afectados.

Want to know what sea level rise looks like in your community? With a new online visualization tool provided by @NASAClimate & @IPCC_CH, you can look at sea level rise projections anywhere in the world in the decades to come. Check it out: https://t.co/VnNLvZnQAI pic.twitter.com/SPIhGPSJUb