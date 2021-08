La gran falla que tienen muchos emprendedores, según el nuevo tiburón Braulio Arsuaga

August 13, 2021 5 min read

This story originally appeared on Alto Nivel



Braulio Arsuaga, CEO de Grupo Presidente y líder del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), era solo uno más de los miles de fans que tiene Shark Tank México, hasta que lo invitaron a ser ‘tiburón’ en la sexta temporada de este popular programa del Sony Channel (y su primera participación se transmite el viernes 6 de agosto), en el que emprendedores buscan convencer a inversionistas a poner su propio dinero en su negocio, todo en escasos minutos.

“Yo creo que todo el mundo ha visto el programa y la verdad es un programa que enseña, pero que a la vez es bastante divertido (…) que es un programa muy real. Cuando te sientas en las silla y ves el producto o servicio que te van a presentar, no hay nadie atrás que te diga algo, te presentas sin saber lo que vas a escuchar y lo que vas a experimentar”, cuenta el empresario ahora que le tocó estar al otro lado de la tele.

La sexta temporada de Shark Tank está enmarcada en el entorno de la pandemia, con un nivel de incertidumbre global y con negocios que han tenido que batallar con un suceso que, sin duda, es un antes y un después en el mundo de los negocios.

Con esta incertidumbre sin precedentes, ¿también será más difícil para los sharks animarse a invertir? Para el empresario del sector turístico, su participación también significó la oportunidad de poner en práctica la tan escuchada frase de que ‘las crisis son oportunidades’ y de acompañar a los emprendedores en una época en la que el miedo es constante.

“En mi caso, siendo muy sensible con quien está presentando (su negocio), está iniciando en una época muy complicada, con una incertidumbre tremenda, con una pandemia que no se va etcétera, lo que yo pensaba era en agregar valor y ayudarlos a no asustarse”, dice Braulo Arsuaga, y agrega que su aportación no es solo de capital, más bien, es “Smart Money”.

El error más común

“Muchas veces están mal asesorados”, dice sin dudar Arsuaga Losada cuando se le pregunta cuál es el error en el que caen los emprendedores que asisten al programa a presentar su negocio. Inclusive, es lo que les hace más daño y les impide cerrar un trato

Llegan con una valuación que no es correcta o con una expectativa que no es correcta. Yo creo que eso viene en detrimento de las expectativas que tienen y muchas veces de la posibilidad de cerrar (un trato) con un shark.”

El nuevo shark aclara que no importa si el emprendedor está nervioso o no encuentra las palabras para expresarse, siempre y cuando tenga la voluntad, sepa de su negocio y del mercado. Lo demás tiene arreglo.

“Pero muchas veces tienen esas expectativas de que su negocio vale tanto porque tienen una promesa de algo, pues eso no funciona. Creo que ese es el tema que puede hacer mayor daño a los emprendedores”, agrega el consejero de Grupo Gigante.

El (largo) camino de la recuperación

En febrero de 2020, Braulio Arsuaga fue electo presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), órgano cúpula que aglutina al 96 por ciento de las empresas turísticas del país, un sector que ha sido el más golpeado por la pandemia en el mundo y México, donde se cerraron tantos negocios y millones de personas perdieron sus empleos en cuestión de meses.

El turismo es el primer empleador de jóvenes, de mujeres y ha sido un aliado en el combate a la pobreza y la marginación en varios estados del país, menciona Arsuaga, y aclara que la recuperación global del turismo llevará al menos cuatro años, según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Sin embargo, menciona que esta industria es muy resiliente y aún tiene mucho que aportar al país.

“Al final de cuentas, yo creo que hay ganas y voluntad para para poder seguir construyendo en esta industria”, asegura.

Además de Braulio Arsuaga, la sexta temporada de Shark Tank cuenta con nuevos inversionistas, como Alejandra Ríos Spinola, Deborah Dana Beyda y Marisa Lazo.

Por supuesto, continúan Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera y Marcus Dantus como los tiburones habituales en el tanque, además de la participación de Mauricio Hoyos, de Shark Tank Colombia.