Google reduce el salario de sus empleados que trabajan desde casa

August 12, 2021 4 min read

Ciertamente, esto del home office ha llegado para revolucionar las culturas de las grandes y hasta las pequeñas empresas. Ahora mismo muchas de ellas prueban los modelos híbridos que permiten a sus empleados ir a las oficinas corporativas y también trabajar desde casa o modelos remotos por completo.

Antes de 2020, era una idea novedosa aplicar el teletrabajo; en solo un año, el 88% de 800 ejecutivos de recursos humanos encuestados redefinieron su espacio de trabajo y exigieron o alentaron al personal a trabajar desde casa.

Con la llegada de la vacuna y las demás variantes del virus, la duda es qué hacer, regresar o no regresar a las oficinas corporativas y cómo ven los empleadores este ‘nuevo paradigma’. Frente a ello se ha filtrado una información sobre Google.

Aparentemente, el gigante de la tecnología creó una calculadora de pago que permite a sus empleados ver los efectos que tendrían en sus salarios si deciden trabajar de forma remota o desde casa.

Los trabajadores de la filial de Alphabet verían reducciones en sus salarios que van desde un 10% hasta un 25%, según información recogida por Reuters. Sin embargo, Google no es la única firma tecnológica que está aplicando dichos recortes, Facebook, Twitter y Microsoft también se encuentran probando la reducción de salarios de personas que trabajan desde áreas más económicas para vivir.

¿Qué dicen los empleados?

Un empleado de la empresa, quien pidió a la agencia de noticias no ser identificado, explicó que normalmente se traslada a la oficina de Seattle desde un lugar cercano, el mismo comentó que su salario se reduciría 10% si trabaja desde casa a tiempo completo.

El trabajador que sí consideró trabajar a distancia, al final desistió de la idea, a pesar de que tiene que viajar dos horas para llegar a la oficina corporativa. El empleado dice que es un recorte tan alto como el que obtuvo por su ascenso más reciente.

¿Qué dice Google?

Los portavoces de la empresa tecnológica explican que los paquetes de compensación de la firma siempre se han determinado por la ubicación, asimismo, explicó que a los empleados se les paga el sueldo superior del mercado local de donde trabaja.

Por otro lado, afirmaron que quienes decidan trabajar desde casa y viven en la ciudad donde se encuentran las oficinas para la cual trabajan no recibirán este tipo de recortes.

Por ejemplo: El sueldo de un empleado de la empresa que viva en Stamford, Connecticut, que se encuentra a una hora de la ciudad de Nueva York en tren, se reduciría en un 15% si trabaja desde su casa. Otros verían reducidos sus pagos entre un 5% y 10% en lugares como Seattle, Boston y San Francisco. Pero aquellos que decidan trabajar de casa en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la oficina, no verían este tipo de reajustes, según Reuters.

Otras opiniones

Un profesor de sociología de la Universidad de Washington en St. Louis, Jake Rosenfeld, comentó que la empresa no tiene porque hacer esto, ya que si ha pagado a estos trabajadores el 100% de su salario anteriormente, no es como si no pudieran hacerlo con aquellos que eligen trabajar de forma remota.

¿Ustedes qué opinan?