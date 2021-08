Facebook Parejas ya te permite crear salas de audio y buscar el amor en el extranjero, así funciona

August 13, 2021 4 min read

Para ayudar a sus usuarios a encontrar el amor de forma más interactiva y más allá de las fronteras, Facebok Parejas, la dating app de la plataforma de Mark Zuckerberg, agregó tres funciones bastante útiles. Una de las novedades es poder crear salas de audio para conversar con tu ‘match’, y la otra es que ya te permitirá ampliar tu búsqueda al extranjero.

Si bien no es tan popular como otras aplicaciones de citas, Facebook Dating se está esforzando por ser competitiva.

Con esto en mente, la app implementó tres importantes cambios para mejorar la experiencia de los usuarios y convertirse en una buena opción para buscar amor, pareja o encuentros casuales, lo que ocurra primero.

Facebook Dating has helped match people through things they have in common, like interests, events and groups.



We’re excited to announce new ways to help people find that special someone with the release of three new features: Match Anywhere, Lucky Pick and Audio Dates.