Cómo hacer que tu marca destaque en TikTok

August 16, 2021 5 min read

Todos somos influencers es un lema en el que creo firmemente porque no importa el tamaño de nuestra audiencia sino cómo le hablamos.

Algunas marcas parecen haberlo entendido muy bien y aplicado a sus estrategias con influencers en TikTok, la red social del momento.

Amazon, por ejemplo, ha sabido aprovechar los videos que los usuarios crean orgánicamente para reutilizarlos a su favor y promover ciertos productos.

Así, el gigante del comercio electrónico está aprovechando las tendencias de video impulsadas orgánicamente como "Cosas que TikTok me hizo comprar" (“Things TikTok Made Me Buy”) o "Cosas que no sabías que necesitabas de Amazon" (“Things You Didn’t Know You Need Of Amazon”) para compartir contenido no patrocinado que los usuarios crean en sus cuentas de TikTok.

Además de amplificar el contenido orgánico generado por el usuario, Amazon está invirtiendo fuertemente en el marketing de influencers de TikTok a a través de colaboraciones para promover ofertas y aumentar el reconocimiento de marca durante las campañas de mayor actividad comercial del año como el Día de la Madre, el regreso a clases, la temporada navideña y, por supuesto, el Prime Day.

La clave del éxito de Amazon con los influencers de TikTok es que les brindan la libertad creativa para innovar y crear contenido listo para usar que se adapta perfectamente al lenguaje poco convencional de esta red social nacida en China.

Otra marca que ha sabido encontrar los influencers entre los mismos usuarios es la cadena de comida rápida Chipotle que hoy en día se ha posicionado como un referente de los retos (challenges) en TikTok.

Chipotle aprovecha los hashtags y el marketing de influencers para involucrar a los clientes y crear tendencias en TikTok. No tiene como objetivo crear superproducciones con guiones, sino contenido genuino y creativo generado por el usuario. La clave de sus videos y challenges: la espontaneidad.

Por ejemplo, el #LidFlipChallenge impulsó un récord de ventas digitales para la empresa y generó más de 110K videos relacionados con este reto. El #GuacDance Challenge, lanzado en colaboración con creadores de TikTok, incluidos Brent Rivera y Loren Grey, generó 500 millones de impresiones a partir de 250K videos de fans enviados.

El respaldo de los influencers y creadores de contenido de TikTok, ya sean patrocinados u orgánicos, aumenta el conocimiento de la marca y genera confianza y conexión con la audiencia.

¿Qué debemos hacer?

Audiencia. Lo primero que toda marca debe preguntarse antes de considerar TikTok como parte de su estrategia digital es si su audiencia está en esa plataforma.

Si la respuesta es positiva, no hay mejor momento que ahora para comenzar a construir una presencia en TikTok y no esperar, como pasa con muchas marcas con otras redes sociales, a que la red social esté saturada de campañas de marketing para lanzarse y tratar de llamar la atención.

Contenido. Crear contenido para TikTok es un desafío porque solo se dispone de unos segundos para captar la atención antes de que los usuarios decidan pasar al siguiente video. Los usuarios de TikTok esperan estar entretenidos o informados, o las dos cosas, con cada video, por lo que hay que tener absoluta claridad sobre cuál es el objetivo final. En términos de creación de contenido, las marcas deben comprender que la autenticidad, el entretenimiento y la originalidad son altamente recompensados en TikTok.

Los ejemplos mencionados de Amazon y Chipotle son una muestra de que estas marcas entienden que TikTok requiere su propio enfoque porque es una audiencia diferente que espera ver contenido diferente que capte la atención de la gente desde el primer segundo y sea útil y educativo, pero no aburrido.

Hashtags y Retos. Conocer bien la cultura de TikTok y encontrar formas en las que la marca pueda comunicarse e integrarse de forma natural. Saber qué hashtags están en tendencia y unirse o crear desafíos virales, ayudará a aumentar el conocimiento de la marca, ganar seguidores y mostrar a su comunidad que la marca es parte del movimiento TikTok.

Influencers. Un estudio reciente realizado entre anunciantes e influencers de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica mostró que TikTok está impulsando el comercio social, pero el impacto proviene del contenido generado por el usuario, lo que demuestra el poder y la importancia de integrar influencers en las estrategias de marketing de TikTok de las marcas.

Según la encuesta, el 68 por ciento de los creadores de contenido informaron haber realizado una compra basada en una publicación de alguien a quien siguen en la plataforma.

Por último, recordar que los mejores aliados para una marca se pueden encontrar en la misma red social… porque todos somos influencers.