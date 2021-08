Los emprendedores a los que los tiburones de Shark Tank México le dijeron: 'está padrísimo, pero no va con mi imagen'

August 16, 2021 9 min read

Una joven debutante conoce al chico que se convertirá en su pretendiente. Sin embargo, esta chica no tiene idea de por qué tiene algunas reacciones cuando lo ve o sobre lo que se supone “debe suceder” después de la noche de bodas. Daphne Bridgerton no ha tenido la educación sexual adecuada, y en mi opinión personal, su futuro esposo tampoco.

Pasaba en la época conocida como el Período Regencia, y, aunque de una manera muy distinta, puede que siga ocurriendo en la actualidad. Fabiana M Weigend y Julio Andrés Sojo Ramírez, dos millennials recién casados, encontraron una oportunidad al momento de discutir sus diferentes paradigmas en cuanto a su educación sexual.

“[Luego de casarnos] tuvimos estas pláticas acerca de la inexistencia de la educación sexual en mi persona y en la de mi esposa y de hecho nos dimos cuenta de que veníamos de diferentes escuelas. Yo un poco más ‘Montessori’ y ella un poco más tradicional, pero salió el tema de: ‘oye a ti en la escuela [¿Te hablaron sobre] el tema sexual?’ y me dijo: ‘no pues nada’ y ¿Tus papás? ‘No pues menos’… Y los míos igual”, explica Julio Andrés en entrevista con Entrepreneur en español.

De esta manera, nació Meibi, una plataforma que plantea enseñar a la gente sobre temas sexuales, sin tabú alguno y de forma gratuita. “Invitamos a un amigo que es sexólogo, para darle más datos científicos [a los usuarios], y lo que hacía él antes de la pandemia, era enseñarle a los niños. Es decir, hacía cursos como para preadolescentes”, comenta Julio Andrés.

“[Actualmente] más sexólogos se están integrando al equipo, que está padrísimo, entonces no solamente es, mi experiencia personal como usuario, sino que estas personas que realmente tienen maestrías en esto dan la plática de una manera padrísima… De hecho, todos los jueves tenemos a una colaboradora que abre espacios de Zoom para que la gente pregunte cosas de la vida diaria de pareja o de vida sexual, o lo que sea; y se arma una dinámica padre de estar como platicando entre amigos, a pesar de que nadie se conoce, nunca los has visto en tu vida”, dice el emprendedor.

En este contexto, es importante mencionar que “la educación sexual de amplio espectro (CSE, por sus siglas en inglés) ayuda a mejorar la salud sexual y reproductiva, lo que a su vez resulta en una reducción de las infecciones de transmisión sexual (STI), el VIH y los embarazos no deseados”, de acuerdo con el estudio Emerging Evidence, Lessons and Practice in Comprehensive Sexuality Education - A Global Review 2015 [Nuevas pruebas, lecciones y prácticas en educación sexual de amplio espectro – Un estudio mundial, 2015], publicado por la UNESCO.

Meibi nació en 2019 como una plataforma de educación sexual gratuita en línea. Sin embargo, meses más tarde daría un fruto que sus creadores no habían pensado al inicio.

Por el poder del prisma lunar “transformación”

Entre pláticas y pláticas, observando la experiencia de la gente y aprendiendo a gestionar los temas para cada clase, Julio y Fabiana encontraron una oportunidad de negocio que no podían pasar por alto.

¿Alguna vez has ido a una sex shop? ¿Cómo ha sido tu experiencia? “La experiencia del usuario cuando va a una sex shop, es bastante mala… Entonces fue cuando dijimos, qué tal que dentro de esta marca de educación sexual, hacemos nuestra propia marca de juguetes. Y ya empezamos a ver, a pelotear la idea”. De esta manera “Meibi”, además de ser una plataforma de educación se “transforma” en una tienda en línea de juguetes sexuales.

“Somos una plataforma 100% mexicana de Educación Sexual Positiva & Sex Shop Online. Un espacio que te acompañará a conocer y resolver dudas, informarte y conectarte sanamente en cuerpo y mente a través de un mejor entendimiento de tu sexualidad. Queremos a través de mucha información, reivindicar el placer y entender que cada cuerpo es una posibilidad de sentir bien…”, explican en su manifiesto.

La parte comercial de esta empresa social nació en marzo de 2020 con una inversión de 200 mil pesos mexicanos. Hasta hoy la plataforma ha vendido alrededor de 20 millones de pesos.

“Empezamos vendiendo uno, dos, o sea, así de “¡Ah! Sí qué padre que tenemos ésta oportunidad de ecommerce. Y, de repente, ¡Pum! 10, 20, 30. El objetivo va a ser vender 50 en un mes. Y, luego había días en los que vendíamos 100 en 24 horas”, explica Fabiana. Un proyecto que se inició con 3 o 4 personas ahora tiene un equipo de 28, en su mayoría mujeres.

‘Quitar el tabú’

Luego de tener tanta demanda de productos, los fundadores de Meibi, se pusieron en marcha y hoy en día la mayoría de sus artículos se diseñan, manufacturan y comercializan en México.

Meibi está a pocos pasos de abrir su primera tienda física en la Ciudad de México. Sin embargo, su estrategia principal siempre será el ecommerce.

“Esta tienda va a ser más como una experiencia, no creemos que vaya a vender miles de millones de pesos ahí físicamente porque a la gente también se le hace muy cómodo recibirlo en su casa por el tema de confidencialidad… Estamos lejos de qué hablar de juguetes sexuales sea algo natural. La verdad es que a la gente le da mucha pena todavía. Pero vamos avanzando no… Entonces parte de las bondades del ecommerce es esto que le picas a un botón, te llegan y sanseacabó y ya está”, explica Julio Andrés.

Al tío ‘feisbuk’ no le gusta esto

Lo más difícil para estos emprendedores es la visibilidad y el tema de marketing. Julio y Fabiana comentan que ha sido lo más retador ya que deben curar muy bien sus contenidos y posteos en redes sociales. Sin embargo, “el boca a boca” les ha funcionado muy bien y se ve reflejado tanto en sus ventas como en la participación que han logrado por parte de su comunidad.

En Instagram cuentan con 96,7 mil seguidores, en Facebook con 4,935; en Twitter con 3,959 seguidores y tienen un porcentaje de recompra del 20 por ciento.

“Tenemos un 20% de recompra, porque la gente realmente viene con nosotros a consumir su primer juguete, y después ya el segundo y el tercero y el cuarto, pero este Meibi es el inicio de la comercialización. Es decir, es el estar ahí, el ver, platicar con nosotros. Infórmate que no pasa nada”.

“Está padrísimo, pero estoy fuera porque no va con mi imagen”

Los emprendedores llegaron a Shark Tank México que se transmite todos los viernes a las 21:30 horas por Canal Sony pidiendo 5 millones de pesos por 10% de participación en la empresa y aunque recibieron felicitaciones por parte de los tiburones, muchos de ellos decidieron no invertir porque el producto no iba con su imagen.

Mujeres no se den por vencidas

Actualmente, los usuarios de Meibi está conformado por 85% mujeres y el 15% de hombres aproximadamente. Y aunque no quieren dejar al público masculino de lado, si buscan satisfacer muy bien a su comunidad femenina.

Estar en el programa fue una gran experiencia. “Yo en particular, te puedo decir que, como mujer entré a ese lugar y vi a Ale y a Marisa, y siempre estuvieron sonriéndome, como que ahí yo me sentí un poco apoyada y como que me dije, bueno ya bueno quítate los nervios”, explica Fabiana.

Asimismo, la emprendedora comenta que cada día hay más campo para emprendedoras y que “siempre hay formas”.

“Por ejemplo: si necesitas dinero, hay fondos. Si necesitas alguien que te enseñe para el capital humano, pues hay quienes. Siempre hay muchísima gente que quiere ayudar y que quiere potencializar toda esta parte. Entonces si tienen alguna idea, que busquen, que busquen, que no se den por vencidas, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, que le digan no por aquí no es”, culmina.