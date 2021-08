WhatsApp Web ya te permite editar fotos antes de enviarlas, te decimos cómo usar la nueva herramienta Drawing Tools

August 16, 2021 4 min read

La app de mensajería más popular del mundo sigue implementando cambios para mejorar la experiencia de sus usuarios. Ahora, WhatsApp Web estrenó la herramienta Drawing Tools, que te permite editar fotos antes de enviarlas desde la versión para PC de la aplicación.

Hasta hace unos días, si querías cortar o girar una imagen antes de mandarla por WhatsApp Web desde tu computadora, tenías que editarla desde tu equipo o con algún programa de edición externo, luego guardarla y ya después cargarla en la app de mensajería.

Según reveló el sitio especializado WABetainfo, la nueva función te permite editar tus fotos online y hasta agregarles stickers, texto y dibujos, algo que sólo podíamos hacer desde un dispositivo móvil.

WhatsApp Web 2.2130.7: what’s new?



WhatsApp is releasing new drawing tools today!https://t.co/oaDLNYTxU2