Google confirma cuándo y por qué eliminará dating apps de 'sugar daddies' de su Play Store

August 16, 2021 4 min read

Aunque han existido desde siempre con distintos nombres, en los últimos años se conoce como ‘sugar daddy’ al hombre mayor con alto poder adquisitivo que apoya económicamente a una o varias mujeres jóvenes a cambio de su compañía. La tecnología hizo más fácil conectar a las ‘sugar babies’ con los maduritos que las buscan, pero Google Play Store decidió poner un alto y eliminará las dating apps de ‘sugar daddies’ de su catálogo.

El gigante tecnológico optó por salir de la cadena que facilita los encuentros de ésta índole, retirando de Google Play Store las llamadas aplicaciones de ‘sugar dating’.

El veto a las apps de citas de ‘sugar daddies’ no responde a un capricho, sino a que éstas infringen las nuevas políticas de la plataforma, que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre.

“Nos encontramos actualizando la política de contenido inapropiado para instituir nuevas restricciones en el contenido sexual, que prohíben específicamente las relaciones sexuales compensadas (es decir, ‘sugar dating’)”, explican desde Google.

