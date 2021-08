Elon Musk planea enviar humanos a la Luna antes de 2024

August 16, 2021 2 min read

Así va la carrera de los millonarios en el espacio. Elon Musk, fundador de la empresa aeroespacial SpaceX, respondió el mensaje de un internauta, quien le preguntaba si esperaba tener Starship lista para trasladar humanos [a la luna] en 2024 (a pesar de otros retrasos). A lo que el magnate comentó: “probablemente antes”.

La compañía de Musk, se encuentra más cerca de iniciar las pruebas suborbitales de Starship, la nave espacial con la que busca llevar objetos y humanos a la Luna y a Marte. El multimillonario también colocó en Twitter que:

“La primera pila orbital de Starship debería estar lista para volar en unas pocas semanas, sólo depende de la aprobación regulatoria”.

First orbital stack of Starship should be ready for flight in a few weeks, pending only regulatory approval