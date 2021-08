Los 5 peores consejos de inversión en TikTok y otras redes sociales

August 17, 2021 7 min read

Los tutoriales de 'hazlo tú mismo' (DIY) están bien cuando hay poco en juego. Todo lo que necesitas saber sobre manualidades y decoración está en TikTok. Pero, ¿qué pasa cuando hay mucho en juego? ¿Volverías a cablear tu casa después de ver algunos videos de TikTok? Probablemente no, y la misma lógica se aplica al asesoramiento financiero.

Poner tus ahorros en una inversión, o en cualquier producto, que se vende en las redes sociales es generalmente una mala idea. Pero, ¿cómo sabrás qué consejos son legítimos y cuáles son una tontería? A continuación, los expertos opinan sobre los peores consejos de inversión que han visto recientemente en TikTok y otras redes sociales.

1. El movimiento FIRE es para todos

FIRE son las siglas en inglés que significan 'financial indepencence, retire early' (independencia financiera, jubilarse temprano), y dada la forma en que el movimiento se ha extendido en redes sociales, el acrónimo es adecuado. Chris Woods, un planificador financiero certificado y fundador de LifePoint Financial Group en Alexandria, Virginia, dice que muchos de los principios básicos del movimiento FIRE son excelentes: se enfocan en reducir sus gastos, ahorrar mucho, invertir dinero en fondos indexados diversificados y generar múltiples fuentes de ingresos para ayudarlo a jubilarse temprano, que pueden ser decisiones financieras acertadas.

El problema es que la situación financiera de todos es diferente. Los planificadores financieros pasan mucho tiempo aprendiendo por adelantado todo lo que pueden sobre la situación financiera única de una persona antes de hacer recomendaciones. Y para algunos, dice, el movimiento FIRE puede ser un objetivo apropiado. Pero no es para todos, y los bailecitos de los influencers en redes sociales no pueden tomar en cuenta tu situación personal.

"Mucha gente hará lo que estos influencers dicen, incluso si no es lo apropiado para ellos", dice Woods. “Esa es una de mis grandes decepciones o quejas con los influencers. Porque muchas veces, están hablando de estas cosas sin contexto".

La próxima vez que veas a alguien viviendo su mejor #vanlife y presumiendo cómo se jubiló a los 30 años, recuerda que estás viendo un video destacado, dice Woods. Su situación financiera pudo ser completamente diferente a la tuya, y no hay garantía de que lo que funcionó para ellos sea adecuado para ti.

2. Olvídate de los planes 401k y de las cuentas individuales de jubilación

Los 401K son planes de jubilación exclusivamente para empleados en activo, aunque no mtodas las empresas los ofrecen. Por su parte, las cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) son una manera simple de ahorrar para el retiro con muchas ventajas fiscales y la oportunidad de generar ingresos durante la jubilación.

Existe la idea de que las estrategias aburridas y arraigadas de creación de riqueza, como financiar cuentas de jubilación como las descritas, están desactualizadas.

"Todo esto es tan defectuoso y tan malo que no sé por dónde empezar", dice Tiffany Kent, gerente de cartera y CFP de Wealth Engagement LLC en Atlanta.

Kent dice que para destacar en redes sociales, una persona no puede simplemente hablar una y otra vez sobre las cuentas de jubilación típicas, sin importar cuán probadas estén. Lo aburrido no inspira a los espectadores a pulsar el botón 'Me gusta'.

En cambio, hablan de productos nuevos, complicados y, a veces, confusos, simplemente para destacar entre la multitud. A veces las ideas son un poco contrarias, otras veces son completamente extravagantes. Pero este enfoque, dice Kent, es absolutamente la forma incorrecta de obtener asesoramiento financiero.

"Si es aburrido, es bueno", dice Kent.

3. Los metales preciosos son la mejor opción a largo plazo

Gene McManus, CFP, contador público certificado y socio gerente de AP Wealth Management en Augusta, Georgia, dijo por correo electrónico que ha visto afirmaciones de que las cuentas IRA de metales preciosos (que invierten en oro y plata en lugar de acciones y bonos) son una mejor opción que las cuentas IRA típicas.

Dijo que los seguidores de la estrategia argumentan que las cuentas IRA de metales preciosos protegen mejor su dinero de cosas como la inflación, la escasez de suministro global o un colapso de los mercados financieros.

Pero McManus no está de acuerdo.

“La historia a largo plazo y el desempeño del oro y la plata no indican que sean una clase de activos gratificantes”, dijo. "Hay períodos a corto plazo en los que podrían superar al S&P 500, pero a largo plazo, no tiene sentido poseerlos, especialmente de forma exclusiva o sobreponderada en una cartera".

4. Cientos de miles de personas no pueden equivocarse

Es cierto que hay poder en los números. Sin embargo, es igualmente justo decir que la mentalidad de la multitud, las cámaras de eco y la exageración pueden obstaculizar la toma de decisiones racionales. Anthony Trias, CFP y director de Stonebridge Financial Group en San Rafael, California, dice que ha trabajado con clientes que están invirtiendo en acciones que han escuchado mencionar en las redes sociales, sin importar cuán insólitas sean las promesas de potencial futuro, debido a cuántas la gente los estaba hablando.

"Va a haber 300,000 personas en las redes sociales diciendo una cosa", dice Trias. "Pero los inversores prudentes bloquean el ruido, hacen su debida diligencia y miran a quién realmente están escuchando".

Trias también se hace eco de las preocupaciones de Woods. Validar las ideas de inversión basadas en la exageración de las redes sociales es problemático, dice, porque las decisiones de inversión deben adaptarse en gran medida a ti y a tus necesidades, y eso simplemente no es posible en las redes sociales.

5. Por supuesto que tu criptomoneda subirá hasta el cielo

Ni todos los emoji de cohetes en el mundo juntos, podrían potenciar la permanencia de una criptomoneda sin valor a largo plazo, sin importar quién la esté impulsando.

Clayton Moore, fundador y director ejecutivo del sistema de criptopagos NetCents Technology, dijo por correo electrónico que, si bien las plataformas atractivas como TikTok han sido fundamentales para difundir las criptomonedas, también se han convertido en caldo de cultivo para el fraude.

"Tienes que tener cuidado con el influencer criptográfico que solo está en esto por un dinero rápido", dijo. "El clásico bombeo y descarga".

Moore dijo que es común que los influencers criptográficos acepten pagos a cambio de hacer afirmaciones descabelladas sobre una moneda digital, solo para abandonar su apoyo una vez que cobran el cheque.

"Si es demasiado bueno para ser verdad, el 99% de las veces, lo es", dijo Moore.