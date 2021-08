Una exejecutiva de Apple dice que este hábito está obstaculizando tu capacidad para ser verdaderamente productivo

August 17, 2021 8 min read

Cuando la escritora de tecnología y exejecutiva de Apple Linda Stone acuñó el término "atención parcial continua" en 1998, las redes sociales eran inexistentes. Conectarse a Internet significaba acceso telefónico, y Google era solo un motor de búsqueda incipiente creado por un par de estudiantes de posgrado en Stanford.

Pero incluso entonces, Stone reconoció la plaga de la atención parcial continua en nuestra capacidad de concentración. A diferencia de la multitarea, que está motivada por el deseo de ser eficiente, Stone describe la atención parcial continua como "un esfuerzo por no perderse nada":

“Es un comportamiento siempre activo, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar que implica una sensación artificial de crisis constante. Siempre estamos en alerta máxima cuando prestamos atención parcial continua”.

Dado que este ya era el caso en 1998, puedes imaginar lo peor que estamos hoy, cuando rara vez pasa un minuto sin que un dispositivo suene para alertarnos de una nueva notificación o mensaje.

Si la atención parcial continua se define por una respuesta de crisis perpetua "siempre activa", entonces el trabajo profundo es su antídoto. Descrito por el autor y profesor de Georgetown Cal Newport como "un estado de concentración sin distracciones que lleva sus capacidades cognitivas al límite", es esta mentalidad en la que hacemos nuestro pensamiento más importante.

Entonces, ¿cómo lograr un trabajo profundo en una cultura donde reina la atención parcial continua?

Conoce tu filosofía de programación personal

Para integrar el trabajo profundo en tu vida, primero debes elegir la filosofía de programación que mejor se adapte a tus hábitos. Newport identifica cuatro filosofías diferentes:

1. Monástico. La filosofía monástica tiene un principio básico: eliminar todo trabajo superficial, es decir, tareas sin sentido, y concéntrarse exclusivamente en el trabajo profundo. Esto significa que no hay distracciones fuera de tu proyecto principal: no hay correos electrónicos, redes sociales ni papeleo. ¿Es posible? Sí. ¿Es practico? No exactamente.

Un practicante exitoso de la filosofía monástica es Donal Knuth, un científico informático galardonado y profesor emérito de la Universidad de Stanford. Knuth eliminó su cuenta de correo electrónico en 1990, por lo que si deseas comunicarte con él, debe hacerlo por correo físico, que abre aproximadamente una vez cada tres meses. La otra cara de la moneda es que los días de Knuth están casi completamente consumidos por un trabajo profundo, lo que lo ha hecho increíblemente exitoso en su campo.

2. Bimodal. Con la filosofía bimodal divides tu horario entre el trabajo profundo y trabajo superficial, dedicando una cantidad de tiempo claramente definida, ya sea un puñado de horas o una semana completa, al primero. Es un gran sistema para aquellos que no pueden comprometerse con el aislamiento que exige la filosofía monástica, pero aún valoran los períodos de intensa concentración.

3. Rítmica. Con la filosofía rítmica el trabajo profundo es parte de tu agenda diaria. Tal vez esto signifique que el trabajo profundo ocurre en las primeras tres horas de tu día, dejando las tardes abiertas para tareas menos estimulantes mentalmente. Cualquiera que sea el horario que elijas, la parte más importante de la filosofía rítmica es que se convierte en un hábito.

4. Periodística. La filosofía periodística es el enfoque oportunista del trabajo profundo; en otras palabras, lo haces cuando puedes. ¿Reunión cancelada? ¿Largo viaje? Ambas son excelentes oportunidades para trabajar a escondidas en tu día. Sin embargo, una dificultad con este enfoque es que requiere un cambio de contexto, lo que a su vez causa una pérdida promedio de productividad del 40 por ciento.

Tareas superficiales frente a tareas profundas

Hacer un trabajo profundo primero implica saber cómo identificar el trabajo superficial para evitarlo mejor. Eliminar correos electrónicos antiguos, actualizar hojas de cálculo, ponerse al día con las tareas administrativas: todas estas cosas, aunque son muy satisfactorias para eliminar su lista de tareas pendientes, califican como "trabajo superficial".

Según Newport, una buena manera de determinar si una tarea es superficial o profunda es calcular cuántos meses se necesitarían para capacitar a un graduado universitario inteligente para completarla. Hacer esto ayuda a aclarar qué trabajo podría ser importante, pero no necesariamente profundo.

No es que tengas que renunciar por completo al trabajo superficial; para la mayoría de las personas, esto sería imposible de todos modos. En cambio, se trata de contener el trabajo superficial en un período de tiempo específico, por lo que presenta menos riesgo de sangrar en su trabajo profundo.

Empieza pequeño

Al igual que con todos los hábitos nuevos, la clave para integrar el tiempo de trabajo profundo en su vida es comenzar de a poco. Cualquier practicante de meditación puede decirte que no es fácil liberarse del control que la atención parcial continua ejerce sobre nosotros.

Comienza con 30 minutos y continúa desde allí. La investigación sugiere que la mayoría de las personas alcanzan un máximo de alrededor de cuatro horas de trabajo profundo por día, así que conviértalo en su objetivo. Descubrirá que su capacidad para adaptarse al trabajo profundo aumenta con la práctica.

No temas al aburrimiento

El aburrimiento no es compatible con la atención parcial continua. Después de todo, ¿cómo puedes aburrirte cuando te desplazas por tu feed, revisas Instagram y respondes correos electrónicos al mismo tiempo?

Desafortunadamente para aquellos de nosotros que sacamos compulsivamente nuestros teléfonos con el más leve soplo de tiempo de inactividad, el aburrimiento es la piedra angular del trabajo profundo. “Tu cerebro pierde su tolerancia al aburrimiento y la falta de estímulos, lo que significa que cuando llegue el momento de hacer un trabajo profundo, te resultará difícil mantenerte concentrado”, advierte Newport.

Más allá de eso, el aburrimiento también puede ayudar a fomentar la creatividad. En más de una ocasión, se me han ocurrido ideas para mi empresa, JotForm, mientras resistía la tentación de mirar mi teléfono y dejaba que mi mente divagara.

Detente cuando digas que lo harás

No importa cuánto lo desees, es poco probable que pueda esforzarse más allá de tu capacidad personal para un trabajo profundo en un día determinado. Por eso es importante establecer un punto de parada claramente definido y, de hecho, ceñirse a él. Tener una fecha límite también significa que tendrás menos tiempo para dedicarlo a otras distracciones, que es el objetivo del trabajo profundo en primer lugar.

Newport dice que en realidad pronuncia las palabras "fase de cierre" en voz alta al final de cada sesión. Ya sea que hagas esto o no, asegúrate de estar en un lugar cómodo para finalizar, de modo que estés satisfecho con el lugar donde paras el trabajo y puedas reanudar fácilmente cuando sea el momento de la próxima sesión.

La atención parcial continua puede ser la norma en el mundo, pero no tiene por qué dominar tu vida. Con un poco de esfuerzo, puedes desarrollar un hábito de trabajo profundo que impulsará tu productividad y liberará espacio mental para ideas más grandes e importantes.