Boston Dynamics logró que sus robots hicieran parkour: VIDEO

Ya los hemos visto bailar, pero ahora los robots humanoides de Boston Dynamics hacen parkour y a pesar de que los desarrolladores e ingenieros que trabajan en los androides dicen que “hay detalles que mejorar”, sigue siendo impresionante ver la destreza que estas máquinas han alcanzado.

Estos robots, de la empresa propiedad de Hyundai, son conocidos como el proyecto Atlas, miden un aproximado de 1.5 metros de alto y pesan poco más de 80 kilogramos. En el video publicado recientemente en YouTube los podemos observar correr por paneles de madera, dar saltos sobre un viga de equilibrio y aterrizar con backflips “perfectamente sincronizados”.

vía GIPHY

A pesar de lo impresionante que puede ser observar la destreza con la que los humanoides realizan estos movimientos los ingenieros en robótica de la compañía explican que este intento “no fue precisamente perfecto” .

De acuerdo con el comunicado de publicado por la empresa, luego de que los robots completaron sus volteretas hacia atrás, debían mover uno de sus brazos “como un lanzador de las Grandes Ligas después de haber logrado un ponche que puso fin al juego” [de béisbol], acción a la que el equipo llama "Cha-Ching". Aunque los humanoides lo lograron se tropezaron un poco al realizarlo.

vía GIPHY

“No habíamos ejecutado ese comportamiento después de la voltereta hacia atrás antes de hoy, así que fue realmente un experimento”,explicó Scott Kuindersma, líder del equipo Atlas en Boston Dynamics. “Si miras el video de cerca, se ve un poco incómodo. Vamos a cambiar un comportamiento que hemos probado antes, así que tenemos cierta confianza en que funcionará".

Un robot humanoide que haga parkour no tiene mucho sentido de utilidad para las personas ¿O sí? Frente a ello la empresa aclara que “Atlas es una proyecto de investigación y no comercial”.

Aunque explican que tampoco se necesita mucho conocimiento en este sector como para imaginar lo útil que puede ser la máquina si logra realizar el mismo rango de movimientos y habilidades físicas de un ser humano promedio. Si esto es posible su “gama de aplicaciones potenciales será prácticamente ilimitada”.

El parkour, por más estrecho y específico que parezca, le da al equipo de Atlas una caja de arena perfecta para experimentar con nuevos comportamientos. Es una actividad de todo el cuerpo que requiere que Atlas mantenga su equilibrio en diferentes situaciones y cambie sin problemas entre un comportamiento y otro.

"Realmente se trata de crear comportamientos en los límites de las capacidades del robot y hacer que todos funcionen juntos en un sistema de control flexible", dice Kuindersma. “Hay muchos problemas importantes que el parkour no te obliga a abordar, pero ese no es el punto. No estamos tratando de resolver todo de una vez. El trabajo que estamos haciendo ahora nos permite crear una base sólida para abordar el próximo conjunto de problemas de investigación". - Boston Dynamics.