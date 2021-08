Hombre descubre que su voz está siendo utilizada para un mensaje de KFC

August 19, 2021 3 min read

Cuando te acercas a una ventanilla de comida rápida para autoservicio, no es raro tener una interacción incómoda con el empleado al otro lado del intercomunicador. Por lo general, uno de ustedes está hablando demasiado alto o muy bajo. Pero resulta que algunas locaciones de cadenas populares usan mensajes automatizados para transmitir sus líneas de apertura. Y según el exempleado australiano de KFC Ryan Evans, algunos de esos mensajes automáticos no se han actualizado en casi una década y media. Y el debería saberlo, ya que uno todavía usa su voz.

Evans recurrió a TikTok mientras visitaba la ventanilla de autoservicio de KFC en Greensborough, Melbourne, donde trabajó por última vez en 2007. Cuando se detiene, un narrador generado por computadora prepara la escena bromeando: "Cuando no has trabajado en este KFC durante 14 años y tu voz todavía está en la caja del altavoz".

Y en un acto de auto-ventriloquio viral, Evans luego articula con precisión junto con la grabación anicente de su propia voz que anuncia: “Bienvenido a KFC Greensborough. Cuando esté listo para realizar un pedido, avance hasta la primera ventana ".

