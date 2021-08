El impacto de esta nueva normalidad para el entorno emprendedor

August 19, 2021 5 min read

Por: Renzo Salas, Finance Coordinator Argentina, Chile & Perú Wayra Hispam

Los efectos de la pandemia por COVID-19 movieron el tablero del mercado y la realidad de personas y empresas. Desde cada uno de sus roles, tanto empleados, clientes, proveedores, empresas como startups han visto sus planes de largo, mediano y corto plazo trastocados; de acuerdo con el Banco Mundial, América Latina fue una de las regiones más afectadas, debido a la fuerte contracción de la economía, el Producto Interno Bruto durante 2020 cayó un 6.7% (excluyendo Venezuela) debido a la crisis sanitaria.

Ante este contexto, los resultados y reacciones de cada uno de los actores de mercado emprendedor han sido diversos, pues no se contaba con un precedente sobre cómo reaccionar en la historia moderna reciente.

Por ejemplo, en el ecosistema de startups, podemos apreciar como algunos modelos de negocio se vieron impactados de un día para otro con cuarentenas y restricciones de movilidad. Entre los más afectados se encuentran los emprendedores que se enfocaron en organización de eventos y espectáculos, así como los vinculados al sector turístico y de servicios: restaurantes, hoteles, parques de diversiones y los que brindan servicios a empresas tradicionales, cuyos ritmos de ingresos disminuyeron.

Por otra parte, si algo nos ha enseñado esta nueva normalidad, es la capacidad de las startups para buscar soluciones ante un margen de acción muy limitado e intentar mantener a flote la empresa. Algunas vieron afectados los planes de expansión, donde el fracaso es producto de un timing adverso con una pandemia que nadie o muy pocos podrían haber tenido en el radar. Unas lograron sobreponerse de estos vaivenes, otras no, pero es necesario tomar en cuenta, que no es culpa del emprendedor o de su ejecución, simplemente el campo de batalla cambió tanto que no se pudo hacer más.

En este contexto, fue necesario vislumbrar y ejecutar acciones para evitar afectaciones mayores como: protección de la caja, generar rápidamente nuevas líneas de negocio adaptando la tecnología disponible, distribución inteligente de los esfuerzos comerciales en los diferentes mercados, dado que no todos los países tuvieron restricciones con la misma rigurosidad ni al mismo tiempo. Pero sobre todo, la clave estuvo en apoyar y responder a las necesidades y limitaciones de movilidad de sus clientes. Así mismo, las startups maduras tuvieron ventaja sobre aquellas más jóvenes, pues la internacionalización y el trabajar en tres o más países permitió dar oxígeno y tener mayor capacidad de acción. Particularmente startups hispanoamericanas con presencia en México tuvieron ventaja sobre aquellas que operan únicamente en Perú y Chile, donde hay medidas más restrictivas.

Por otro lado, en los sectores de Edtech y Logística, las startups están viviendo una bonanza, sus ventas se han multiplicado varias veces comparado con años anteriores, expandiendo y profundizando sus operaciones en varios países en plena pandemia y grandes corporaciones han visto aliviadas emergencias, gracias a la oportuna aparición de estas startups, que han ayudado a la digitalización y transformación.

En Wayra, el fondo de inversión corporativa de Telefónica Movistar, el ritmo de inversión y búsqueda de oportunidades en startups de alto potencial no se ha detenido. Al contrario, es en un entorno de crisis donde se acelera la inversión en startups que puedan abordar esta ola de cambios continuos y saquen el mejor provecho. Entendiendo la crisis de COVID como “terrible” por los efectos en la salud y las economías de las naciones, pero también como un campo de prueba acelerado para determinar el potencial de nuevos negocios lanzados durante este periodo.

Para muchasel evento mundial de la pandemia por COVID-19 ha sido similar a un evento de selección natural como la teoría de Darwin, quedando sólo aquellos emprendedores capaces de superar estos eventos a base de esfuerzo, creatividad, suerte y sobre todo resistencia con el apoyo de sus equipos. Los efectos de esta pandemia quedarán marcados en todos y también en las startups, con modelos de negocio mejorados, canales de ventas más ajustados a las necesidades actuales y grandes aprendizajes, como la importancia de la diversificación del riesgo.