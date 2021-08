Éstas marcas pequeñas han usado Instagram para crecer su negocio. ¿Cómo lo hicieron?

August 25, 2021 10 min read

La última actualización de Instagram la acercó más a una plataforma de e-commerce que una red social. Muchas personas se quejaron del llamado Instagram Shops, pero la verdad es que la plataforma propiedad de Facebook ya llevaba tiempo siendo la base de muchos negocios.

Hablé con tres marcas diferentes de ropa sustentable, -ya que todo lo ecofriendly ha tenido una explosión en el último año (sobre todo entre los pequeños negocios) debido a la pandemia-, para entender por qué tantos emprendedores han elegido este método para crecer su negocio y qué técnicas han usado para atraer más clientes a través de Instagram.

Esto es lo que tuvieron que decir al respecto.

PARALIA es el negocio de dos hermanas de Guadalajara, Regina y Mariana Leal Zurita, que comenzó cuando una prima suya necesitaba un pareo para su despedida de soltera. Regina, quien estaba aprendiendo a coser, se ofreció a hacerlo. A todas las que atendieron a la fiesta les encantó la pieza y varias que se iban a casar le pidieron que les hiciera una prenda a ellas también. El proyecto comenzó dirigido hacia novias, pero Regina le comenzó a ver potencial al negocio y habló con su hermana que estudiaba marketing para invitarla a ser su socia. Juntas formalizaron PARALIA, que significa playa en griego y además es fonéticamente parecido a “pareo”, por lo que les pareció el nombre perfecto.

Imagen: Paralia

Desde un principio decidieron que no importaba que ganaran menos; querían pagar precios justos a todas las partes que contribuyeron a su negocio. Se llaman una marca sustentable porque tienen un proceso de producción con baja huella de carbono, usan empaques reciclables o reutilizables, y tratan de tener el menor desperdicio de telas posible. Empezaron a principios de la pandemia sus ventas en Instagram y no estaba jalando el negocio. la gente no estaba saliendo de sus casas y no necesitaban comprar ropa nueva, fue hasta verano del 2020 que comenzaron a tener más ventas y ponerle más esfuerzo a su página de Instagram. Comenzaron ventas sólo a través de mensajes directos y ahora distribuyen su producto a 19 tiendas alrededor de la República.

“Somos lo que somos por Instagram. Acabamos de abrir la página web, pero estuvimos más de un año vendiendo por Instagram. Creemos que es una gran herramienta”, dice Regina en entrevista con Entrepreneur en Español.

Lo que ellas hicieron para que se volviera más atractivo su perfil, fue cuidar mucho el diseño de sus publicaciones y como se veía el feed. Pagaron muy poca publicidad, inclusive comentan que las influencers con las que han trabajado no las han buscado, simplemente comparten porque les encantó. También se enfocaron mucho en que se transmita su personalidad a través de lo que publicaban e intentan generar engagement con sus seguidores lo más posible subiendo historias en las que pueden participar.

Tips de PARALIA para crecer tu negocio a través de Instagram

Cuida el diseño de tu feed: “El feed al final del día es tu carta de presentación. Desde que le metí más tiempo y diseño, se empezó a notar muchísimo como empezaba a crecer”, aconseja Mariana.

Que tu cuenta siempre esté activa: “Es importante estar todo el tiempo revisando que haya actividad en tu cuenta, que no pasen más de dos días sin posts. Igual las historias ayudan muchísimo, como hacer encuestas.”

Aprende a segmentar bien tu publicidad: “Segmenta bien tu publicidad y puedes darte a conocer en masa con poco presupuesto.”

Miel the Brand empezó después de que Melissa González, su fundadora, atendiera una conferencia de Fashion Revolution en la cual le hablaron sobre el fast fashion, un concepto sobre el cual no sabía mucho. En este tiempo también se dio cuenta de que algunos familiares habían formado parte de la explotación textil que hay en las afueras de Guadalajara. Toda esta información le cayó de sentón y decidió que quería hacer algo al respecto. Se puso a estudiar sobre fast fashion en enero y para marzo ya tenían la primera colección de Miel.

Melissa tomó un taller sobre cómo tener una maquila ética y busca aplicar esos aprendizajes en su marca, el proceso de producción es justo y las costureras son empleadas bien pagadas. Hacen las prendas a la orden para evitar residuos, intentan disminuir su huella de carbono en todos los procesos y además tienen una cuenta en Ecology para poder compensar algunas emisiones que siguen ocasionando.

Imagen: Miel the Brand

Todas las ventas de Miel the Brand hasta ahora han sido a través de Instagram. Intentaron abrir una página web pero no pegó porque la gente seguía pidiendo por DM y preferían pagar por transferencias, aunque volverán a intentar pronto. Empezaron sólo ella y su mamá, pero ahora ya tienen un taller con costureras y su crecimiento les permitirá volver a crecer el equipo pronto.

Hay que darse la oportunidad de ser creativo, de experimentar, porque todo es a prueba y error. Eso es algo que a lo mejor nadie te ha dicho. Muchas personas te dicen ‘te doy la fórmula’, pero la verdad es que tener un negocio de este estilo es totalmente prueba y error.”

Al estar experimentando diferentes estrategias, Melissa se ha dado cuenta de que es muy importante dejar clara toda la información (precio, tallas, telas) para los que se meten en su perfil, porque no les gusta tener que buscarla ellos mismos. Esto le trae muchas más ventas ya que le facilita al cliente ver sus opciones y el método de pago. También ha intentado ir más allá de Instagram para que su clientela sea más fiel. El año pasado organizó un workshop para hablar del fast fashion, sus soluciones y cómo cuidar del bienestar propio que se llamó The Kind Workshop.

Tips de Miel the Brand para crecer tu negocio a través de Instagram

Crea una comunidad: “Lo más importante es estar creando una comunidad. Más allá de clientes, siento que tener diversidad de contenido y que no sea solamente un Instagram de venta le agrega valor a tu marca.”

No te fíes de Instagram, expande tus horizontes: “Busquen otras plataformas, amplíen sus negocios. Amplíen sus horizontes, tengan una página web, tengan un blog, o cualquier otra cosa donde puedan seguir creciendo. Al final esto también se refleja en tu Instagram.”

El número de seguidores no es lo único que importa: “Tampoco te fijes totalmente en los followers que tienes, ¿de qué te sirve tener miles si un porcentaje mínimo te va a comprar?”

Sofía Arredondo es una publirrelacionista que se vio obligada a trabajar desde casa al comenzar la pandemia. Para ella una incomodidad con la que se encontró fue que no se sentía cómoda en su ropa de trabajo, pero no se sentía empoderada en sus pants. Quería ropa en la que pudiera estar a gusto, pero que si llegaban sus amigos no se tuviera que cambiar y se sintiera bien vestida. En vez de buscar a otras personas que lo estuvieran haciendo, decidió crear su propia solución y hacer su propia marca de ropa.

Imagen: Maia Studio

“Si estoy haciendo algo sobre un problema en el mundo de que no nos estamos cuidando, estamos acabando el mundo completamente, entonces se me hace muy importante seguir con esto. Y además seguir la línea de darle fuerza, poder y comodidad.”

Desde que empezó ha crecido un 80%. También ha conseguido llevar sus productos a Momo Room, Totem LA y acaba de entrar a la tienda Marsella 69 en la Juárez, pero la gran mayoría de sus ventas las hace online. Este año ya lleva dos colecciones y está muy emocionada por la que sigue. Sus seguidoras han tenido muy buena respuesta al estilo de Maia.

Tips de Maia Studio para crecer tu negocio a través de Instagram

El networking es clave: “Le mandaba ropa a amigas o a influencers para que la compartieran porque a muchas las siguen mi público target y poco a poco fui creciendo.”

Tú tienes el control, haz lo que te gusta: “La verdad es que me estoy divirtiendo y voy cambiando dependiendo del mood y de los trends , es algo muy orgánico. Es importante que publiques cosas que te gusten a ti.”

Dale personalidad: “Instagram es una buena herramienta porque te das a conocer, puedes mostrar tus valores, reflejar lo que eres y lo que quieres que tu marca sea.”

Si estás considerando abrir tu propio negocio a través de Instagram, ¡hazlo! Es muy sencillo el proceso de venta y como puedes ver, crecer lo suficiente para que sea redituable no es nada complicado. Tal vez convertirlo en un proyecto millonario requiere más recursos, pero hay que empezar de algún lado. Ésta red social te facilita mucho el arranque, que aunque no lo creas, es de los pasos más difíciles a la hora de iniciar un nuevo proyecto.