Grimes comparte un raro video de ella y su hijo con Elon Musk

August 20, 2021 2 min read

Es posible que la gente no sepa cómo pronunciar su nombre, ¡pero al menos ahora sabrán que tiene un gran estilo!

En una rara aparición en las redes sociales, se puede ver al hijo de Grimes y Elon Musk, X Æ A-Xii (Dios sabrá cómo se pronuncia), retozando en unas vacaciones familiares.

El video reproduce un adelanto de la nueva canción de Grimes, "Shinigami Eyes", y cambia de clips de arte a unas vacaciones familiares en Italia, donde se puede ver adorablemente a X Æ A-Xii con pantalones cortos a cuadros y una camiseta azul.

SHINIGAMI eyes is finally done and you all get the first listen !!!! Show me your content (might still b sum changes but video is almost done) ##italy