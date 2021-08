Elon Musk llega a Netflix, transmitirán misión espacial de SpaceX 'casi en tiempo real'

August 20, 2021 4 min read

El próximo 15 de septiembre es la fecha programada para el despegue de la misión Inspiration4, la primera en enviar al espacio una nave ocupada solo por civiles. El viaje espacial a bordo de un cohete de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, será transmitido por Netflix ‘casi en tiempo real’.

Este jueves, la plataforma de streaming anunció el lanzamiento de la serie documental ‘Countdown: The Inspiration4 Mission to Space’ (Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration4). A lo largo de cinco capítulos, ofrecerá un "acceso sin precedentes" al primer vuelo espacial con una tripulación integrada solo por pasajeros no profesionales.

Los primeros dos episodios se estrenarán el viernes 6 de septiembre y se enfocarán en presentar a los cuatro miembros de la tripulación.

El 13 de septiembre se podrán ver los siguientes dos capítulos, que tratarán sobre los largos meses de entrenamiento y los últimos preparativos antes del vuelo. El lanzamiento, previsto para el 15 de septiembre, se transmitirá en vivo desde el canal de YouTube de Netflix.

#ElonMusk planea enviar humanos a la Luna antes de 2024 https://t.co/tByqUjDKMF — Entrepreneur en Español (@SoyEntrepreneur) August 16, 2021

El último episodio se estrenaría a finales de septiembre, "sólo unos días después” de que finalice la misión, comentó Netflix en un comunicado.

Este capítulo final seguirá “casi en tiempo real” la travesía desde el despegue de la nave hasta su regreso a la Tierra. La plataforma promete un “acceso sin precedentes” a la misión, ya que presentará imágenes del interior de la nave durante el viaje de tres días.

La serie estará dirigida por Jason Hehir, director del documental ganador de un premio Emmy 'The Last Dance', sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Lo que debes saber de la misión Inspiration4

El próximo 15 de septiembre, la cápsula Dragon de SpaceX será lanzada por un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos.

El multimillonario estadounidense Jared Isaacman, de 38 años, financió el proyecto. Además de ser propietario de una empresa financiera, el magnate también es un entusiasta piloto y explorador espacial, así que irá a bordo del cohete y ofreció los otros lugares a tres acompañantes.

Los elegidos para ir con Isaacman al espacio son Hayley Arceneaux, de 29 años, superviviente de un cáncer pediátrico; Chris Sembroski, de 41 años, antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y Sian Proctor, profesora de 51 años.

Los cuatro tripulantes no profesionales despegarán en la nave de Elon Musk, pasarán tres días orbitando la Tierra más allá de la altitud de la ISS y volverán a la Tierra.

La nave de SpaceX ya ha transportado astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS) para la NASA. Además, otros turistas sin entrenamiento ya han estado en el espacio, pero fueron acompañados por astronautas profesionales. Sin embargo, la misión Inspiration4 sserá la primera que incluya ningún cosmonauta profesional y su tripulación estará compuesta enteramente de turistas civiles.