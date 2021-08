Esta estrella de TikTok desbancó a Joe Rogan y Dave Ramsey, su primer podcast registró más de un millón de descargas

August 23, 2021 8 min read

La estrella de redes sociales y propietaria de un negocio multimillonario, Tori Dunlap, fue noticia por primera vez cuando relató su exitosa aventura para ahorrar 100,000 dólares (unos dos millones de pesos mexicanos) a la edad de 25 años. Después de una aparición en Good Morning America, Dunlap dejó su trabajo de marketing para enfocarse exclusivamente en ayudar a mujeres para tomar el control de sus futuros financieros con su empresa, Her First $100K. En junio pasado, Dunlap agregó otro hito a su creciente lista de logros: concluir la primera temporada de su podcast, Financial Feminist, que ha logrado un nivel de éxito que supera las expectativas más ambiciosas de su equipo.

Financial Feminist se lanzó el 17 de mayo de 2021 y alcanzó el número 1 en las listas de Apple Business en sus primeras 72 horas. En su apogeo, el podcast alcanzó el número 16 en todos los podcasts de Apple, superando a Dave Ramsey, Joe Rogan, Ben Shapiro y NPR. También explotó en Spotify, ubicándose constantemente en los 10 mejores podcasts de negocios, a menudo ocupando el puesto número uno. Hoy, Financial Feminist se ha descargado más de un millón de veces.

En el transcurso de los once episodios del podcast, Dunlap cubre una variedad de temas financieros críticos: marketing multinivel, la brecha de riqueza racial, sostenibilidad, la industria de las fianzas en efectivo, inversiones para mujeres y más. Episodios breves con pasos prácticos, que permiten que brille la experiencia financiera de Dunlap, alternados con conversaciones más largas de más de una hora con otros líderes de la industria. Esa variedad fue muy intencionada, le dice Dunlap a Entrepreneur. “Queríamos arrojar luz sobre el increíble trabajo que estaban haciendo los invitados y al mismo tiempo darles a las personas tareas prácticas”, afirma.

"Por lo general, cuando establezco metas, sé que puedo lograrlas, incluso si son locas"

Grabar un podcast de éxito es impresionante por derecho propio, pero también vale la pena señalar que Dunlap y su equipo lo lograron sin una compañía de producción o agencia de talentos. Todo el show se produjo internamente por menos de 10,000 dólares (unos 200,000 pesos mexicanos) y Dunlap solo compró una pieza especial de equipo para el proyecto. "Esto fue todo", dice Dunlap, colocando el micrófono azul de 99 dólares que compró en Amazon en el marco. Afortunadamente, tuvo un ingeniero de audio y un editor, que produjo el tema principal del programa, con quien consultar, ayudándola a navegar por Zoom y otros problemas logísticos.

Dunlap y su equipo comenzaron a considerar un podcast a fines de 2020. Era el siguiente paso natural para atender a su creciente audiencia, que asciende a dos millones y sigue aumentando. "TikTok es un gran medio en términos de viralidad, conectando con la gente, aumentando nuestra audiencia y educando a las personas", dice Dunlap. “Pero es realmente difícil tener una conversación matizada sobre el dinero y explicar los temas en profundidad en 60 segundos. Habíamos jugado con la idea de hacer un podcast antes, pero ese fue el gran catalizador, y simplemente darnos cuenta de que hay muchas cosas de las cuales hablar cuando se trata de finanzas personales y cómo se relacionan con la opresión sistemática".

A pesar de que Dunlap tenía un historial probado en las redes sociales, entrar en el espacio de los podcasts fue un desafío. Sin experiencia previa en la publicación de un podcast, Dunlap y su equipo encontraron difícil dar a los posibles patrocinadores un número estimado de descargas. Aun así, ella y su equipo jugaron un número ambicioso y luego "lo sacaron del agua".

“Escribí en mi diario que quería tener uno de los 20 mejores podcasts de negocios”, dice Dunlap. "Y por lo general, cuando establezco metas, sé que puedo lograrlas, incluso si son locas. Pero con esa fue como: 'Ya veremos'. No sabía que llegaría siquiera cerca, pero dentro de las 72 horas posteriores al lanzamiento del primer episodio, destronamos a Dave Ramsey como el podcast de negocios más importante".

"No puedo simplemente decirte cómo saldar deudas y ahorrar dinero sin decirte también que votes".

A diferencia de muchos de los podcasts de negocios populares que Financial Feminist ha derribado en las listas, el programa de Dunlap aborda las conversaciones sobre finanzas personales desde una perspectiva más matizada. “No solo estamos hablando de las decisiones individuales que puedes tomar para mejorar tu dinero”, dice Dunlap. “Porque, lamentablemente, esas son limitadas. Estamos hablando de estos problemas sistemáticos más amplios que impiden que las mujeres y otros grupos marginados acumulen riqueza o creen negocios o paguen sus deudas o tengan opciones. Mucha gente, especialmente mujeres, viene a verme y me dice que esto tiene mucho sentido".

El apoyo de la comunidad de seguidores de Dunlap fue fuerte desde el principio; incluso antes de que saliera al aire el primer episodio del programa, Financial Feminist recibió una gran cantidad de críticas positivas. Pero, por supuesto, algunos oyentes dejaron comentarios negativos, que Dunlap esperaba. “Esto sucede todo el tiempo en mi trabajo”, dice. “Estoy lidiando con críticas de hombres que dicen que es demasiado feminista. Y yo digo, se llama Financial Feminist. ¿Qué quieres? ¿Que estabas esperando? Tu viniste aqui. Y el 99% de los comentarios son geniales, pero siempre hay un tipo que dice: 'Este mundo fue construido para mí, y este podcast no lo fue, y no me gusta'".

Pero muchas personas están más que preparadas para tener estas conversaciones, ya que la pandemia y el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter han reforzado poderosamente la realidad de la desigualdad en el sistema de Estados Unidos. “Desafortunadamente, el trabajo que puedo hacer como educadora es limitado", dice Dunlap. “Porque si alguien viene a mí y me dice que no tiene dinero para ahorrar, no puedo ayudarlo. Es un problema mayor y por eso mi trabajo intenta hacer ambas cosas. No puedo simplemente decirte cómo saldar deudas y ahorrar dinero sin decirte también que votes, que hagas donaciones a causas en las que crees si tienes los medios para hacerlo, que protestes si eso quieres, que hables con otras personas, motiva a otras personas. Hablemos de cambiar estos sistemas más grandes".

La primera temporada de Financial Feminist puede haber llegado a su fin, pero Dunlap tiene la intención de mantener en marcha estas conversaciones tan necesarias sobre finanzas personales. En última instancia, espera no solo replicar el éxito de la primera temporada, sino también elevar el programa, con el objetivo de expandir su equipo interno para incluir miembros únicos responsables de administrar el podcast. Dunlap dice que espera lanzar la segunda temporada en 2022, pero hasta entonces, los fanáticos pueden volver a disfrutar de la primera temporada y emocionarse con el libro de Dunlap, también titulado Financial Feminist, p´róximo a publicarese.

Dunlap planea pasar este septiembre y octubre en el extranjero, trabajando en su manuscrito en la campiña francesa e Italia, disfrutando de lo que seguramente será una combinación ideal de vino, queso y, por supuesto, finanzas personales.