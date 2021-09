Los 8 podcasts que todo empresario debe escuchar para alcanzar el éxito

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Estamos viviendo un momento único en el desarrollo de contenido, donde el audio se está convirtiendo en la herramienta más útil para conectar tanto con clientes como con marcas. Casi podemos decir que audio is killing the videostar (¿Recuerdan esa canción de The Buggles de los años 80?).

La industria del podcast ha encontrado un gran hogar en América Latina, probablemente como herencia de la amplia cultura radiofónica de la región. Según un estudio de julio de 2021 de HubSpot, México es el segundo país del mundo con oyentes de podcast en el mundo, mientras que Brasil y Colombia completan la representación de la región en el Top15 del estudio.

Este mismo estudio arrojó que el interés de las personas debido al cambio de costumbres de consumo de los escuchas llevó a que aparecieran más podcast, los cuales aumentaron a más de 400% en español y portugués a noviembre del 2020.

¿Por qué está creciendo el formato de audio? Según el estudio The State of the Podcast Universe 2020, este formato permite que personas en movimiento o con alguna dificultad visual o auditiva puedan tener acceso a la información y hacerles la vida más fácil. Adicionalmente, las plataformas de distribución y alojamiento cobran precios muy bajos.

Con esto en mente, te traigo 8 podcast en español gratuitos para emprendedores que puedes escuchar para aprender algo más y hacer crecer tu negocio mientras manejas, haces ejercicio o te relajas.

Los 8 podcast que todo empresario debe escuchar

1. Supracortical, con Rafael López “Rafarrufus”

De qué trata: Este programa explora las emociones de las personas para entender cómo la locura en realidad está presente en la vida diaria.

Este programa explora las emociones de las personas para entender cómo la locura en realidad está presente en la vida diaria. Por qué debes escucharlo: La inteligencia emocional muchas veces no es parte de las preocupaciones de un emprendedor, pero como líder, debes ser capaz de identificar qué sientes y porqué, ahora más que nunca.

La inteligencia emocional muchas veces no es parte de las preocupaciones de un emprendedor, pero como líder, debes ser capaz de identificar qué sientes y porqué, ahora más que nunca. Mi episodio favorito: Disminuye tu ansiedad

2. El Podcash, con Luis Miguel Altamirano

De qué trata: ¿Quieres aprender a invertir y tener el control verdadero de tus finanzas? Este podcast es para ti.

¿Quieres aprender a invertir y tener el control verdadero de tus finanzas? Este podcast es para ti. Por qué debes escucharlo: Este programa suele tener invitados expertos en diversos temas financieros y toca temas de actualidad que realmente preocupan a los emprendedores de América Latina.

Este programa suele tener invitados expertos en diversos temas financieros y toca temas de actualidad que realmente preocupan a los emprendedores de América Latina. Mi episodio favorito: Criptodivisas: Dudas de la comunidad con Cultura Cripto

3. Negocios entre pañales, con Paola Elízaga

De qué trata: Las aventuras y dificultades que enfrentan las mujeres de negocios en la cultura latina, así como la creación de comunidades de apoyo entre las emprendedoras.

Las aventuras y dificultades que enfrentan las mujeres de negocios en la cultura latina, así como la creación de comunidades de apoyo entre las emprendedoras. Por qué debes escucharlo: Las mujeres enfrentan obstáculos muy particulares para lograr que sus negocios lleguen al siguiente nivel, entre las expectativas culturales, como los retos financieros propios de cualquier negocio. Si eres emprendedora, este podcast es obligado. Si tienes una emprendedora en tu vida, este podcast es necesario para que entiendas su experiencia.

Las mujeres enfrentan obstáculos muy particulares para lograr que sus negocios lleguen al siguiente nivel, entre las expectativas culturales, como los retos financieros propios de cualquier negocio. Si eres emprendedora, este podcast es obligado. Si tienes una emprendedora en tu vida, este podcast para que entiendas su experiencia. Mi episodio favorito: Tres trabajos que te darán alta flexibilidad para disfrutar tu vida de mamá

4. Economía para novatos, con Anna Chesa Llorens

De qué trata: La educación financiera nunca ha sido parte fundamental del plan de estudios de los latinoamericanos (aunque debería serlo). En este podcast explican de manera sencilla los conceptos básicos que todos debimos aprender en su momento.

La educación financiera nunca ha sido parte fundamental del plan de estudios de los latinoamericanos (aunque debería serlo). En este podcast explican de manera sencilla los conceptos básicos que todos debimos aprender en su momento. Por qué debes escucharlo: ¡Nunca es tarde para aprender y tapar esas lagunas de conocimiento! Puede darnos pena, pero la verdad es que a todos nos falta conocer algunos conceptos básicos. Este podcast explica de manera rápida todos los términos que seguro escuchas en las noticias y conoces. Sé que a mí me ha ayudado.

¡Nunca es tarde para aprender y tapar esas lagunas de conocimiento! Puede darnos pena, pero la verdad es que a todos nos falta conocer algunos conceptos básicos. Este podcast explica de manera rápida todos los términos que seguro escuchas en las noticias y conoces. Sé que a mí me ha ayudado. Mi episodio favorito: Interés y tipo de cambio

5. El café de la mañana, de Spotify México y Reforma

De qué trata: Se trata de un podcast en formato daily (corto) con Paulina Chavira y Alfredo Lecona que en 30 minutos o menos te explican el acontecer mundial al arrancar el día.

Se trata de un podcast en formato (corto) con Paulina Chavira y Alfredo Lecona que en 30 minutos o menos te explican el acontecer mundial al arrancar el día. Por qué debes escucharlo: Un buen emprendedor está informado de lo que sucede en el mundo y las historias humanas que hay detrás de las cifras.

Un buen emprendedor está informado de lo que sucede en el mundo y las historias humanas que hay detrás de las cifras. Mi episodio favorito: ¿Estrés en la chamba? Este café es para ti

6. TED en Español, con Gerry Garbulsky

De qué trata: Es la versión en audio de las TED Talks en español más populares.

Es la versión en audio de las TED Talks en español más populares. Por qué debes escucharlo: Son episodios cortos con líderes mundiales compartiendo sus experiencias, fracasos y lecciones con la voz guía de Gerry Garbulsky, curador de TED en Español.

Son episodios cortos con líderes mundiales compartiendo sus experiencias, fracasos y lecciones con la voz guía de Gerry Garbulsky, curador de TED en Español. Mi episodio favorito: La suerte que tenemos de haber llegado aquí y ahora | Leonora Milán Fe

7. Emprendeduros, con Alejandro Salomon y Rodrigo Navarro

De qué trata: Conversaciones casuales y sin censura sobre negocios y finanzas.

Conversaciones casuales y sin censura sobre negocios y finanzas. Por qué debes escucharlo: Este podcast es bastante divertido por su lenguaje desparpajado y cercano que toca temas de actualidad como los NFT, Elon Musk, las mejores inversiones y hasta cómo volverte político en México (si eso es algo que te interesa).

Este podcast es bastante divertido por su lenguaje desparpajado y cercano que toca temas de actualidad como los NFT, Elon Musk, las mejores inversiones y hasta cómo volverte político en México (si eso es algo que te interesa). Mi episodio favorito: ¡¿QUÉ PASO EN EEUU Y EN EL CAPITOLIO?!

8. Lana y podcast, con Sonia Sánchez-Escuer

De qué trata: Otro podcast sobre finanzas, pero este también tiene un ángulo sobre la mentalidad y la actitud con la crecemos hacia el dinero.

Otro podcast sobre finanzas, pero este también tiene un ángulo sobre la mentalidad y la actitud con la crecemos hacia el dinero. Por qué debes escucharlo: Este programa tiene invitados especializados y no solo toca temas económicos, sino también relacionados con el desarrollo profesional y el arte de ser seres humanos con necesidades diferentes y cómo estas se reflejan en nuestras carteras.

Este programa tiene invitados especializados y no solo toca temas económicos, sino también relacionados con el desarrollo profesional y el arte de ser seres humanos con necesidades diferentes y cómo estas se reflejan en nuestras carteras. Mi episodio favorito: Las cicatrices de la escasez

¿Cuál otro podcast me faltó o me recomiendas? ¡Dame tus sugerencias en mis redes sociales!