El tiktoker que consiguió 100 millones de seguidores sin decir una sola palabra

August 23, 2021 4 min read

El rostro de un joven senegalés de 21 años se ha vuelto uno de los más virales del mundo ya que muestra que a veces nos complicamos la vida más de lo necesario. Ese es el encanto de Khaby Lame, un residente de Italia que este fin de semana se convirtió en el segundo tiktoker con más seguidores en el mundo.

Lame superó la barrera de los 100 millones de seguidores en TikTok, superado solamente por la influencer Charli D'Amelio, quien tiene 122 de fans en la red social.

Imagen: Vía TikTok

Los videos del joven muestran como se ríe de otros creadores de contenido desde su pequeño apartamento al mostrar soluciones obvias para sus predicamentos sin decir una sola palabra. Para entender mejor su estrategia, este es uno de sus tiktoks más populares:

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, Khabane Lame (el nombre real del tiktoker) se mudó a Europa cuando apenas tenía un año y como muchos en el mundo perdió su empleo en marzo de 2020 cuando estalló la pandemia de COVID-19 y las medidas de restricción sanitaria. Trabajaba en una fabrica de Chivasso en Italia, pero la crisis sanitaria que azotó al país (sobre todo en el área de Bérgamo) lo obligó a recluirse. En ese aislamiento decidió comenzar a usar TikTok para subir contenido, pese a la insistencia de sus padres de que buscara otro trabajo.

"La inspiración para mis videos se remonta a cuando era un niño viendo El príncipe del rap con Will Smith. Me encantaba su comedia y también me encantaban todas sus películas. Así que decidí grabar unos bocetos en YouTube con un amigo mío y, aunque hubo muy pocas visualizaciones, disfruté haciéndolos", dijo Kaby para TikTok Newsroom.

En camino a ser el rey de TikTok

No solo se trata de que Khaby Lame haya superado la barrera de los 100 millones de seguidores, sino que lo ha hecho en muy poco tiempo. Ganó 50 millones de followers solo en los últimos siete meses y para darnos una idea, según TikTok Newsroom, el 5 de julio apenas contaba con 83 de fanáticos. La importante diferencia es que Lame no ha utilizado networks de creadores o grandes campañas para ganar seguidores; su crecimiento ha sido totalmente orgánico.

¿La razón? Su estrategia para burlase de la actitud humana de complicar hasta las actividades más simples, sobre todo con la sobre oferta de tutoriales que surgieron con la pandemia.

"Me siento honrado de haber logrado este hito, hecho posible por la comunidad global de TikTok. Me apasiona entretener y hacer reír a la gente desde la infancia, y estoy agradecido con TikTok por ofrecerme un escenario global para compartir mi pasión con el resto del mundo. Continuaré trabajando por mis sueños, sabiendo que puedo contar con una hermosa comunidad lista para animarme. ¡Gracias y los amo a todos!", dijo Kaby para TikTok Newsroom.