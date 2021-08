El precio de Bitcoin alcanza los 50,000 dólares, el más alto en más de 3 meses

August 23, 2021 3 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

El precio del Bitcoin se disparó hasta los 50,000 dólares el domingo, el más alto en más de tres meses y desde su pico en abril. Otras criptomonedas también experimentaron un repunte.

Precio de Bitcoin al alza

Los datos de CoinDesk mostraron que el Bitcoin saltó alto alrededor de las 10:40 p.m. ET del domingo, informa CNBC. "Se cotizaba a alrededor de 50,095 dólares a las 2:45 a.m. ET del lunes".

El aumento es el más alto desde el máximo histórico de 64,000 dólares en abril, al que siguió una fuerte caída tanto en junio como en julio que vio la criptomoneda por debajo de los 30,000 dólares.

Los expertos coinciden en que la razón de la caída fue la represión de China contra la minería de criptomonedas que "obligó a las operaciones de minería de bitcoins a cerrar y trasladarse a otra parte".

En aquel entonces, el poder minero de Bitcoins del gigante asiático cayó un 75.65% entre septiembre de 2019 y abril de 2021, lo que representa menos de la mitad de la producción mundial.

El director ejecutivo de la empresa de blockchains con sede en Hong Kong Red Date Technology, Yifan He, incluso llegó a decir que la industria de las criptomonedas en China "ha desaparecido oficialmente" debido a las políticas agresivas de China.

Sin embargo, el Bitcoin comenzó a subir y recuperar terreno a mediados de julio.

Otras criptomonedas

Algunas noticias positivas se han abierto paso en la tendencia alcista de bitcoin y en la de otras criptomonedas. CNBC informa que Coinbase "compraría 500 millones de dólares en cripto en su balance y asignaría el 10% de las ganancias a una cartera de criptoactivos".

En el Reino Unido, PayPal dijo que permitiría a las personas comerciar con monedas digitales a través de un nuevo servicio.

El precio de Bitcoin está tirando de otras criptomonedas, ya que Ether cotizó al alza en aproximadamente un 1.8% a 3,302.59 dólares el lunes por la mañana. "Ethereum, la red blockchain impulsada por ether, activó una actualización clave a principios de este mes que ayudó a elevar el precio".

Según Vijay Ayyar, jefe de desarrollo comercial en el intercambio de criptomonedas Luno, "hubo muchas compras alrededor del nivel de 29,000 a 30,000 dólares cuando bitcoin tenía aproximadamente un 50% de descuento con respecto al máximo histórico de abril".

"Muchos grandes jugadores se aprovecharon de esos precios", dijo Ayyar, y agregó que el precio de bitcoin podría moverse "para volver a probar máximos históricos".

Los datos de Coinmarketcap mostraron que el valor de todo el mercado de criptomonedas había alcanzado más de 2.14 billones de dólares el domingo.