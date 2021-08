Un músico famoso critica a Tesla en Twitter: 'Nos han mentido'

August 23, 2021 2 min read

Parece que Elon Musk puede aceptar pedidos, pero es posible que no sea capaz entregarlos por completo.

El músico David Crosby buscó a Tesla en Twitter después de afirmar que hizo un pedido de un vehículo hace 7 meses y aún no ha recibido su automóvil nuevo.

So …I am a fan of Elon’s …I think his efforts at getting the humans out into space are exemplary

But

We ordered our Tesla 7 months ago

They have lied to us 4 times about when we would get it

Lied

We are seriously looking at canceling the order and looking at a Porsche