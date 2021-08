Vacuna de Pfizer contra Covid-19 recibe aprobación total de la FDA y ya se venderá al público

August 23, 2021 5 min read

Hoy lunes, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) anunció que otorgó su aprobación total a la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19. Hasta ahora, el fármaco solo contaba con la autorización para uso de emergencia por parte de las autoridades sanitarias del país, pero esta declaratoria abre la puerta para su venta al público.

La decisión se basó en los datos actualizados del ensayo clínico del fármaco, que incluyen seis meses de datos de seguridad y eficacia evaluados entre más de 40 mil personas vacunadas.

“La aprobación de esta vacuna por parte de la FDA es un hito a medida que continuamos luchando contra la pandemia de Covid-19”, dijo la doctora Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, en un comunicado.

“Como la primera vacuna Covid-19 aprobada por la FDA, el público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que la FDA requiere para un producto (completamente) aprobado”, agregó el organismo.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj