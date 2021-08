7 ideas sencillas para detener el autosabotaje y el síndrome del impostor

August 24, 2021 5 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Todos nacemos como "nadie". Todos debemos empezar por el principio para construirnos.

Pero no siempre se siente así.

Cuando entré por primera vez en mi industria, sentí el mismo síndrome del impostor que sienten muchas personas. Me preocupaba que no fuera lo suficientemente buena o que no valiera la pena tomarlo en serio. Cuando mis compañeros más experimentados me criticaron, me sentí abatida y luché por encontrar la motivación para volver a levantarme.

Pero después de un tiempo, me di cuenta de que esto no era un problema con mis habilidades. Fue un problema con mi percepción. Fue entonces cuando tomé la decisión de amplificar aún más mi voz.

En el camino, descubrí que hay ocho ideas críticas que pueden ayudar a las personas a navegar en tiempos turbulentos. Compartiré cada uno a continuación, junto con una cita que me ayuda a recordarlos.

1. No existen los "expertos"

¡Ahí lo dije! A menudo se nos engaña haciéndonos creer que los líderes de la industria lo saben todo, cuando en realidad, ¡nadie lo sabe! Cuando una persona cree que lo ha aprendido todo, es el momento en que demuestra que no sabe lo suficiente.

"Si digo que soy un hombre sabio, seguramente eso significa que no lo sé" —Kansas

2. La experiencia es relativa

Uno de los conceptos erróneos más comunes en los negocios es que una persona con más experiencia sabe más que una persona con menos experiencia. La experiencia se obtiene mejor fracasando y aprendiendo de nuestros errores, lo que significa que obtendrás una experiencia valiosa simplemente avanzando.

"Algunas personas tienen 20 años de experiencia, cuando en realidad tienen 1 año de experiencia repetida 20 veces". —Stephen Covey

3. Las calificaciones no garantizan el conocimiento

Las personas pueden sentirse intimidadas por las calificaciones porque asumen que un certificado de hace 10 años demuestra que una persona siempre tiene la razón. En realidad, la educación es una tarea permanente que requiere un estudio de por vida y una apertura para aprender algo nuevo de los demás, independientemente de quiénes sean.

"Nunca dejes que la educación se interponga en el camino de tu educación". -Mark Twain

4. El síndrome del impostor es un estado de ánimo

¡Y se alimenta de pensamientos negativos! Cuando nos permitimos creer que no somos dignos, cedemos nuestro poder. Cuando aceptamos el poder de nuestros pensamientos y los usamos para inculcar afirmaciones positivas sobre nosotros mismos, matamos de hambre la negatividad hasta la extinción y nos permitimos sentirnos orgullosos de nuestros logros hasta la fecha.

"Nunca dejes que la opinión de alguien sobre ti se convierta en tu realidad". —Les Brown.

5. Siempre hay alguien que necesita escuchar lo que tienes que decir

Eso es cierto incluso si recién estás comenzando en una industria o función. Siempre habrá alguien un paso detrás de ti que necesite escuchar tu mensaje. Entonces, en lugar de concentrarte en aquellos que crees que saben más que tú, piensa en aquellos que sabes que apreciarán lo que sabes hoy.

"Si no eliges a tu audiencia, estás perdido porque en realidad no estás hablando con nadie". —Julia Child

6. El recién llegado es igual de valioso

Un recién llegado está en la mejor posición para reconocer áreas en una empresa o industria que tienen una necesidad urgente de cambio. Es fácil para las industrias quedarse atrapadas en la rutina del status quo porque es conveniente y siempre funcionó de esa manera. Pero un par de ojos nuevos permite que una empresa se quite las gafas teñidas de rosa y pule el molde. Piensa en el recién llegado como un guardián: tienen las llaves de las puertas sin abrir.

"No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas". - Steve Jobs.

7. Todos deberíamos querer cometer errores

Los errores son la forma en que aprendemos, crecemos y desarrollamos nuestras habilidades. Todos cometerán más de un error, dirán más de una cosa mal, tomarán más de algunas decisiones impulsivas y ofenderán a alguna persona extraña. No hay nada más inspirador que la persona que puede admitir una falta de integridad y sinceridad.

"Si no está fallando, ni siquiera lo está intentando" - Denzel Washington.