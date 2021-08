Cómo un extraño trato que hizo Jeff Bezos hace 15 años me inspiró a preparar mi empresa para el futuro

August 25, 2021 6 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

“Arriésgate”, decían. Cuando eres un emprendedor, tienes que apostar por ti mismo y apostar por las estrellas con frecuencia. Pero, ¿cómo equilibras este apetito por el riesgo con importantes responsabilidades personales como pagar una hipoteca o cuidar de tu familia? Demasiados fundadores aceptan el riesgo sin primero establecer una red de seguridad, y cuando las situaciones cambian, los resultados a veces pueden ser catastróficos.

Como director ejecutivo de una empresa de viajes, pocas cosas podrían haberme preparado para el evento "Black Swan" (cisne negro) que fue COVID-19. Tan pronto como entraron en vigor los cierres, la adquisición de nuevos clientes se desplomó inmediatamente en un 90%. Luchamos duro durante todo el año para sobrevivir y tuvimos que correr riesgos sin precedentes para mantenernos a flote.

Tal vez te interese: 3 hábitos diarios que hacen que Jeff Bezos sea más productivo que tú

Pero resulta que una controvertida decisión sobre finanzas personales que había tomado a principios de 2020 me dio tranquilidad sobre toda la situación. La medida se inspiró en un acuerdo hecho entre Jeff Bezos y una silenciosa startup de software hace más de una década. Si estás pensando en comenzar tu propio negocio o actividad secundaria, y deseas posicionarte realmente para asumir los tipos de riesgos que te revuelven el estómago y que cosechan tremendas recompensas, es posible que desees tener esta historia en mente.

Equilibrio entre riesgo y recompensa

En 2006, Jason Fried y David Hansson, los fundadores del software de gestión de proyectos Basecamp, le propusieron a Jeff Bezos que les comprara una participación minoritaria sin control en la empresa. La startup ya había estado en el negocio durante siete años y era rentable. Pero, una de las razones por las que invitaron a Bezos a invertir fue para poder cobrar, garantizar la seguridad financiera de sus familias y liberarse para asumir mayores riesgos comerciales en los años venideros.

Según una publicación de blog en el sitio Signal v. Noise de Hansson: “Lo que Jason y yo obtuvimos del trato fue la confianza total para llegar hasta el final. En 2006, solo llevábamos unos años ejecutando Basecamp. Habíamos sido asediados por capitalistas de riesgo y rastreadores de adquisiciones. (Basecamp fue) rentable, sí, pero modestamente".

El riesgo es una parte cotidiana de la vida de los empresarios y, en algunos casos, una decisión incorrecta puede hacer que toda la operación se incendie. Esta opción no es viable si tienes una familia que cuidar, así que una vez que mi empresa acumuló suficiente capital, hice movimientos de dinero que podrían liberar más coraje y confianza en el proceso de toma de decisiones.

Tomé una distribución de ganancias y usé este dinero para comprar cinco viviendas unifamiliares en efectivo, lo que me permitió diversificar mis ingresos personales con propiedades de alquiler. Las transacciones en efectivo probablemente hacen que muchos gurú de las finanzas personales se avergüencen, pero la seguridad de saber que mi familia sería atendida si la empresa alguna vez se hundiera me ha liberado para ser más valiente con decisiones comerciales importantes. Este coraje llegó justo a tiempo, ya que las restricciones de viaje pandémicas nos obligaron a ser creativos para mantener abierta nuestra compañía de viajes.

Esto no pretende ser una flexibilización de la riqueza, sino más bien una advertencia sobre las grandes decisiones que debes tomar una vez que tu empresa realmente tenga éxito. En lugar de que tu negocio se convierta en tu vida, deja que te ayude a crear la vida de sus sueños.

Construye un negocio que pueda llevarte a la independencia financiera

Obviamente, para hacer movimientos como este, necesitas acumular todas esas ganancias para empezar. Así que aquí hay algunos consejos de casi 25 años en el espíritu empresarial que pueden ayudarte a tener éxito en tu viaje.

Prioriza la rentabilidad. No es inusual que las nuevas empresas de Silicon Valley operen con pérdidas durante meses o incluso años antes de volverse rentables. Resiste la tentación de que esto se convierta en la norma; encuentra formas de ser rentable más temprano que tarde y te resultará más fácil acumular reservas que pueden llevarte a la independencia financiera.

Evita las falacias del fundador. En su libro San Francisco Falacy: The Ten Fallacies That Make Founders Fail, el autor y capitalista de riesgo Jonathan Siegel habla de cuántas startups dependen demasiado de hacer que su producto sea perfecto, hacer negocios con amigos o convencerse a sí mismos de que el fracaso no es una opción. Puedes tener la tentación de reunir capital de inversión para solucionar los problemas, pero la realidad es que no necesitas una oficina elegante o fiestas lujosas para que tu negocio despegue; necesitas determinar qué funciona y luego permanecer en modo de ejecución.

Cuida a tu gente. A pesar de la caída en picada de las ventas, pudimos mantener a todos en la empresa empleados y no tuvimos despidos. Cuando cuides a tu gente en las buenas y en las malas, ellos también te cuidarán a ti.

Ser propietario de una empresa a menudo se romantiza y todo el mundo quiere ser el fundador o el director ejecutivo. Recuerda que comenzaste porque querías más libertad para ti y tus seres queridos, y que potencialmente puedes crear esta seguridad más temprano que tarde. Toma medidas para construir la libertad financiera hoy y te liberarás para asumir los grandes riesgos necesarios y para disparar a la Luna.