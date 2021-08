Barbie lanza tres muñecas en homenaje a atletas latinoamericanas

August 24, 2021 4 min read

En estos últimos años hemos visto como Barbie, la muñeca más famosa del mundo, ha rendido homenaje a personajes de la vida real para inspirar a las nuevas generaciones. Y aunque en la lista se encuentran Frida Kahlo y la doctora brasileña Jaqueline Goes, no había una representación sustancial de mujeres latinoamericanas… Hasta ahora. Barbie lanza tres muñecas en homenaje a atletas de este lado del continente americano.

Mattel reconoció la trayectoria deportiva de estas 3 mujeres: Francisca Mardones de Chile, y las dos mexicanas Paola Espinosa y Paola Longoria. Esto como parte de la iniciativa Sheroes y la campaña “One of a kind”.

Francisca Mardones

Ella es una atleta paralímpica chilena que destaca no en una ni dos disciplinas, sino en cuatro: el tenis, lanzamiento de bala, de disco y jabalina. Francisca fue una de las abanderadas que representó a Chile en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Además posee una medalla de oro del Mundial Paralímpico de Dubai, donde obtuvo el récord mundial en lanzamiento de bala con una marca de 8.19 metros. También fue ganadora del bronce en los Juegos Parapanamericanos de Río 2007 y de Guadalajara 2011. En 2019 participó en los Parapanamericanos de Lima y allí llevó la medalla de plata.

Imagen: Francisca Mardones, Twitter

“Estoy muy emocionada por este homenaje de Mattel. Siento que la carrera deportiva que he desarrollado con mucho esfuerzo está rindiendo frutos. Jamás imaginé que iba a ser yo la primera mujer chilena homenajeada con su propia Barbie”, comentó en un comunicado.

Imagen: Cortesía Barbie

Nunca imaginé q un día les contaría que me he transformado en la primera barbie Chilena!! Muchas gracias a @Barbie por el emotivo homenaje! Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala Paralímpica — Francisca Mardones (@Fran_Mardones) August 23, 2021

Paola Espinosa

Espinosa es considerada una de las atletas más importantes en la historia del deporte mexicano en la disciplina de clavados. Ella ha competido en cuatro Juegos Olímpicos y ganado dos medallas en ellos, bronce en 2008 y plata en 2012, ambas en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros. Además, ha ganado varias preseas: 8 oros en Campeonatos mundiales, 13 en Juegos Panamericanos, 8 en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Imagen: Paola Espinosa, Instagram

“Gracias por el maravilloso homenaje. Sin duda hoy me doy cuenta que todo esfuerzo y propósito cumplido ha valido la pena ya que con mi ejemplo he motivado a muchas niñas a que se atrevan a soñar hasta cumplir sus objetivos. No dejen que ninguna frontera impidan que ustedes sean lo que quieran ser”, expresó la deportista en su cuenta de Twitter.

Imagen: Cortesía Barbie

Paola Longoria

También mexicana, Longoria es raquetbolista profesional, Campeona Mundial en dos ocasiones, también posee tres medallas de oro individuales y tres en dobles por la Federación Internacional de Racquetball, y tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos, 2011, 2015 y 2019. Además, es reconocida como la mejor jugadora del mundo actualmente, según la Women’s Professional Racquetball Organization.

Imagen: Paola Longoria, Instagram

“Solo hace falta tener un sueño para poder alcanzarlo. Siempre tuve como meta ser la mejor del mundo un sueño difícil, pero con mucha disciplina, dedicación, pasión y entrega pude conseguirlo”, dijo Longoria en su cuenta de Instagram.

Imagen: Cortesía Barbie

“¡Siempre soñaba con gritarle al mundo que existía una mexicana que podía lograrlo!”.

“Un homenaje a mujeres que a través de su lucha y perseverancia han roto paradigmas, alcanzado sus metas e inspirado a millones de niñas y mujeres. Queremos celebrar a cada una de estas mujeres como reconocimiento a sus contribuciones a una sociedad más equitativa, justa y llena de logros”, comentó Miguel Ángel Torreblanca, Director de Mercadotecnia en Mattel LATAM.