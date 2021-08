6 consejos de cuidado personal para empresarios ocupados

August 27, 2021 6 min read

Hay una declaración que se cita a menudo sobre los emprendedores que creo que se atribuye a Manish Sabharwal: "El espíritu empresarial es el arte de mantenerse con vida el tiempo suficiente para tener suerte".

Eso siempre me ha parecido cierto: gran parte de ser un emprendedor consiste en gestionar los días de "baja" y conseguir que el flujo de caja crezca, pero sin arruinar el negocio en el proceso. Y si bien existen esas historias locas de emprendedores que obtienen una gran inversión en un año (o se hacen públicas rápidamente), realmente es un juego largo para la mayoría de nosotros, al menos para aquellos que sobrevivimos. Como todos sabemos, la mayoría de las startups no lo logran.

En 2019, la tasa de fracaso de las nuevas empresas fue de aproximadamente el 90%. ¡Terribles probabilidades! Se necesita mucha determinación para llegar a ese 10% de startups exitosas, pero también se necesita más que eso.

Una parte clave de la supervivencia es mantenerse saludable física y mentalmente mientras mantenemos nuestras empresas con vida el tiempo suficiente para tener suerte. Se trata de cuidado personal, una parte subestimada pero muy importante de nuestra estrategia de longevidad. Muchos de nosotros (como yo) tendemos a poner nuestras propias necesidades en último lugar. Estamos tan concentrados en los problemas y oportunidades comerciales del día a día que es fácil dejarse freír. Y seamos realistas, muchos de nosotros somos autoproclamados adictos al trabajo o personalidades tipo A. Aquí hay algunas estrategias para evitar eso y asegurarte de que puedas aguantar.

1. Tómate un tiempo libre

No solo una noche. O "fingir" tiempo libre en el que no estás trabajando pero todavía estás atado a tu teléfono y computadora. Tómate un tiempo libre para tener un verdadero descanso de la rutina. Idealmente, una semana o más en un lugar exótico sin wifi. Configura los parámetros de modo que solo te molesten si hay un problema grave. Y guarda la tecnología. Todo puede esperar. Pero si no puedes ir a Bali o Bora Bora, al menos diríjete a The Berkshires, Palm Springs o algún lugar diferente para que puedas cambiar de escenario, relajarte y descomprimirte.

2. Mantente activo

No dejes que tu cuerpo empiece a renunciar a ti prematuramente. Mantente activo. Encuentra tiempo todos los días para moverte, ya sea haciendo yoga a primera hora de la mañana, dando un paseo por la tarde o en bicicleta después de la cena. Incluso el estiramiento diario puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes y cuál es tu nivel de energía. Me encanta el Yoga con Adriene en YouTube. Las clases no son demasiado largas (media hora) y puedes probar los programas de 30 días. Además, es gratis, por lo que realmente no hay excusa.

3. Ve afuera

Muchos estudios han demostrado que la naturaleza puede ser una fuente de revitalización y energía, con beneficios para la salud cuantificables. Tómate el tiempo para explorar: haz una caminata, visita una playa, un jardín o cuida tus colmenas. Solo sal afuera. Te sorprenderá de lo mucho que esto puede recargarte, centrarte y ayudarte no solo a tu cuerpo, sino también a tu mente.

4. Trata bien a tu cuerpo

Soy un gran fanático de los masajes semanales. Puede ser que te gusten las pedicuras. O tal vez tu cuerpo responde muy bien a la acupuntura o los tanques de flotación. Todo lo que te haga feliz y te haga sentir bien, hazlo con regularidad. No lo mires como un "regalo" ocasional, sino como parte de tu horario que merece tener tiempo para ello. Y mientras lo haces, desintoxica tu rutina de belleza. Asegúrate de que tus productos (cuidado de la piel, cuidado del cabello, cosméticos, desodorante, cuidado bucal, etc.) estén libres de sulfatos, parabenos y ftalatos. Hay tantas marcas excelentes y de alto rendimiento en este momento que realmente no tienes que correr el riesgo de sufrir irritaciones en la piel, alergias, tener tu sistema endocrino alterado o algo peor.

5. Duerme bien por la noche

Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente a medida que envejeces y el sueño se vuelve más difícil de alcanzar. Pero es tan importante. Ariana Huffington incluso ha convertido el sueño en una plataforma de medios. Afortunadamente, para aquellos de nosotros que tenemos dificultades para dormir, existen excelentes ayudas disponibles, desde suplementos y gomitas de CBD hasta aerosoles para almohadas y más. Una gran parte de dormir bien es apegarse a un horario regular, por lo que, si bien es posible que debas pasar la noche entera despierto de vez en cuando, debería ser la excepción.

6. Aclara tu mente

Hay muchos artículos sobre el poder de la atención plena y la meditación para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. También hay muchas herramientas para ayudarte. Ya sea que te guste llevar un diario de audio con Journify, la aplicación Calm o 10% Happier, no hay nada de malo en obtener un poco de ayuda para aclarar tu mente. De hecho, muchos de nosotros necesitamos ayuda; es difícil detenerse cuando estás acostumbrado a correr a la máxima velocidad todo el tiempo.

Por eso, cuando empieces a sentirte cansado, agotado o de mal humor, actúa de inmediato para corregir el rumbo. Piensa en cómo puedes modificar tu horario y tus prioridades para hacer que el cuidado personal sea importante. Realmente te ayudará a mantener un cuerpo sano y una actitud positiva a largo plazo y garantizará que puedas lidiar con lo que sea que se te presente, asegurándote de estar en el 10% de las nuevas empresas que sobreviven.