Pfizer cambia el nombre de su vacuna

August 24, 2021 2 min read

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech cambiará su nombre ahora que recibió la aprobación total de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés).

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj