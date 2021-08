Empleados de Blue Origin de Jeff Bezos están renunciando a la compañía

August 24, 2021 3 min read

Jeff Bezos pudo haber frenado el contrato de la NASA con Elon Musk para llegar a la Luna, pero muchos empleados clave están abandonando el barco de Blue Origin (en este caso, el cohete).

Medios como CNBC y Gizmodo han reportadio que más de una docena de ingenieros de alto rango ha renunciado a la empresa de exploración espacial del fundador de Amazon en las últimas semanas, con algunos sumándose a las filas de compañías rivales como SpaceX.

Según estos reportes, entre los principales desertores se encuentra Nitin Arora, quien fuera el ingeniero principal del programa de aterrizaje lunar de Blue Origin y acaba de anunciar en LinkedIn que se integra al equipo de la empresa espacial de Elon Musk. Otra salida importante es la del exastronauta de la NASA Jeff Ashby, uno de los directores del programa de lanzamiento New Shepard. Por su parte Lauren Lyons anunció su entrada al equipo del unicornio Firefly Aerospace.

Otros que han salido de la compañía son Steve Bennett, vicepresidente senior de New Shepard; Scott Jacobs, director de ventas de seguridad nacional; Bob Ess, director senior de New Glenn; Tod Byquist, director senior de primera etapa de New Glenn; Bill Scammell, gerente senior de finanzas de New Glenn; Christopher Payne, gerente senior de pruebas de producción; Nate Chapman, gerente de proyectos técnicos de New Shepard; Dave Sanderson, ingeniero senior de diseño de propulsión; Rachel Forman, ingeniera senior de factores humanos de HLS; Jack Nelson, ingeniero líder de pruebas e integración del controlador BE-4, entre otros.

La empresa de Bezos demandó a la NASA por otorgar un contrato clave a SpaceX en lo que aseguró fue una competencia desigual. Antes de esto, Bezos había escrito una carta abierta al administrador de la NASA Bill Nelson diciendo que su empresa pagaría miles de millones de dólares a cambio del contrato para desarrollar un módulo de aterrizaje lunar para el programa Artemis.