WhatsApp ya no funcionará en estos smartphones iOS y Android desde noviembre, ¿el tuyo está en la lista?

August 24, 2021 5 min read

Los últimos meses han sido bastante agitados para WhatsApp, que ha lanzado una novedad tras otra. Sin embargo, estas innovaciones tienen un precio y es que la plataforma ya no es capaz de dar soporte a todos los modelos de smartphone. Por ello, la app de mensajería compartió una lista de los dispositivos iOS y Android en los cuales ya no funcionará desde el próximo 1 de noviembre.

Los equipos móviles del listado dejarán de recibir soporte de la aplicación y serán incompatibles con WhatsApp. Esto con el objetivo de enfocar sus esfuerzos en que los smartphones de última generación, para garantizarles un servicio óptimo de la app.

En general, los dispositivos afectados serán aquellos que cuenten con sistema operativo igual o inferior a Android 4.0.3. O bien, en el caso de iPhone, los equipos con iOS 9 y anteriores. Es decir, equipos prácticamente obsoletos que ya que no tienen capacidad para soportar las actualizaciones.

Aquí la lista completa de smartphones que se quedarán sin WhatsApp:

New feature alert!



You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow