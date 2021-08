¿Cómo construir el logotipo sonoro de tu marca?

August 25, 2021 7 min read

La identidad de las marcas siempre ha sido una de las grandes guerras en el terreno del marketing, aprovechar al máximo la oportunidad de ser visible, audible, identificable y memorable se volvió el reto más importante para la construcción de cada una.

Desde el perifoneo que anuncia “Se compran colchones, refrigeradores…” hasta la orquestación de la identificación musical de 20th Century, pasando por el ringtone de Nokia y el par de golpes sonoros de Netflix, son de los activos de mayor valor de estas marcas. La originalidad, complejidad o simpleza en su ejecución refleja la misión de cada una, identificando su personalidad y espíritu.

¿Cuáles son estas herramientas sonoras que construyen estratégicamente una identidad sonora?

Básicamente son cuatro:

1. La voz

Es la herramienta primordial y descriptiva del lenguaje, es obvio entender que su mensaje puede tener todas las interpretaciones posibles, literal, subjetivo, metafórico y onomatopéyico.

2. El diseño sonoro

Describe acciones y recrea lugares. Su uso correcto nos puede transportar a cualquier parte, ya sea a interiores o exteriores, lugares subjetivos, descripciones directas, indirectas o interpretativas, orgánicas o sintéticas.

3. La música

Es la herramienta emocional, describe sensaciones, puede transportarnos a épocas, determinar personalidad con audiencias y es el vehículo perfecto para penetrar en la memoria y vivir en ella mucho más tiempo que la vida misma de una marca. Además, en colaboración con el lenguaje al convertirse en canción potencia su nivel de emoción y por ende su comunicación.

4. La pauta

Es el terreno donde vive el mensaje y es determinante su proyección para una efectiva explotación. El diseño de los medios y su frecuencia pueden gestar una bomba recordativa, siempre y cuando el contenido sonoro cuente con la construcción correcta derivado del estudio sistematizado de la personalidad de la marca y repetición del mensaje.

Es importante considerar que actualmente el desarrollo de contenidos auditivos va mucho más allá que generar rúbricas, remates musicales o piezas sonoras en comerciales audiovisuales. Si bien tenemos en nuestra memoria auditiva cientos de sonidos, frases y melodías que nos recuerdan marcas y campañas a través del tiempo, debemos considerar también a la nueva plataformas y tecnologías. Justo en estas se ha vuelto muy práctico el uso de la identidad sonora, por ejemplo, cosas tan básicas y antiguas como el silbato de la tetera cuando hierve el agua hasta el sonido al recibir un mensaje por Whatsapp. Sabemos que de alguna manera por el uso cotidiano de estos sonidos, frases o melodías según el contexto, se pueden generar sensaciones como antojo, emoción o ansiedad, entre otros estados emocionales.

Del recurso auditivo al jingle

El melodía publicitaria ha sido una herramienta trascendental en la historia moderna del marketing. Si bien no toda música en un comercial debe considerarse como tales, sí debe tomarse en cuenta que no todos los usos musicales en campañas publicitarias son un éxito. Es esencial entonces no caer en la obviedad tradicional de poner música de fondo a videos o a una locución. Esta valoración debe ser una tarea especializada que no necesariamente un músico deba solucionar.

Los expertos en la creación de la identidad sonora de una marca no sólo tienen una vasta experiencia en análisis mercadológico, creación y producción de contenidos auditivos, sino la sensibilidad para identificar audiencias. Su trabajo es diseñar alternativas que interpreten el mensaje que se quiere comunicar, brindando soluciones integradas a los contenidos visuales o narrativos, por esto es esencial visualizar el contexto completo de las campañas a través de sus ejecuciones por lo menos en periodos, donde su programación pueda anticiparse lo más posible sin cometer la mala práctica de solucionar el uso de su sonoridad como un último recurso. La anticipación de alternativas de musicalización puede inspirar el eje de comunicación de la campaña o destacar un insight importante de la marca.

Probablemente, la herramienta más poderosa de todas las mencionadas es la música. La recordación que puede generar es el resultado más significativo, incluso se convierte en cultura popular y colectiva. En nuestros días el desarrollo de plataformas digitales se ha apalancado del recurso musical como herramienta principal. Es difícil imaginar TikTok sin música, difícilmente sin el acceso a millones de canciones que la industria artística ofrece, esta plataforma no sería lo mismo.

Conceptos principales en el uso de música para publicidad

Jingle: Es el recurso musical que canta cualidades, ofertas o promociones de una campaña publicitaria.

Es el recurso musical que canta cualidades, ofertas o promociones de una campaña publicitaria. Soundtrack: Es una pieza musical, cantada o no que narra el mood o personalidad con interpretación metafórica narrativa montada en una imagen. Esta puede ser creada expresamente para el contenido de comunicación o ser una obra preexistente.

Es una pieza musical, cantada o no que narra el mood o personalidad con interpretación metafórica narrativa montada en una imagen. Esta puede ser creada expresamente para el contenido de comunicación o ser una obra preexistente. Score: Es la musicalización de pasajes que ayudan a describir o ambientar escenas visuales.

Es la musicalización de pasajes que ayudan a describir o ambientar escenas visuales. Licenciamiento de música preexistente: Es el proceso de contratación para el uso de un tema musical que ya existe; no necesariamente fue creado para uso publicitario y normalmente los derechos de utilización están gestionados por una editora musical a la cual deben solicitarse los permisos correspondientes y específicos.

Música de stock : Es toda la música ya producida y que pertenece a una colección o librería que se puede contratar a un costo menor pero sin exclusividad de uso.

Es toda la música ya producida y que pertenece a una colección o librería que se puede contratar a un costo menor pero sin exclusividad de uso. Rúbrica o logo auditivo: Es una pieza auditiva que puede ser musicalizada, cantada o con diseño sonoro, de tal forma que a través de su uso constante en todos los medios posibles se convierte en una sólida identidad para la marca. Es tan identificable que por sí sola representa cien por ciento la presencia de una marca.

Es una pieza auditiva que puede ser musicalizada, cantada o con diseño sonoro, de tal forma que a través de su uso constante en todos los medios posibles se convierte en una sólida identidad para la marca. Es tan identificable que por sí sola representa cien por ciento la presencia de una marca. Locutor institucional o de identidad: Es el personaje que por medio de su interpretación y timbre estratégicamente diseñado o elegido representa a “la voz de la marca” que a lo largo del tiempo representa también la promesa, responsabilidad del servicio o sus productos y se vuelve tan identificable que es reconocible la relación marca-locutor.

Todos estos elementos son indispensables para valorar y hacer eficaz el uso del Sonic Branding para tu marca. Es importante siempre buscar profesionales que puedan valorar y ejecutar las mejores alternativas para la estrategia, creación y uso de dichos recursos.