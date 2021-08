Elon Musk dice que el nuevo software de asistencia al conductor de Tesla 'no es genial'

August 25, 2021 2 min read

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, admitió el lunes que el software de asistencia al conductor experimental más nuevo de su empresa "en realidad no es genial".

“FSD Beta 9.2 en realidad no es genial en mi opinión, pero el equipo de Autopilot / AI se está esforzando por mejorar lo más rápido posible. Estamos tratando de tener una sola pila para las calles de la ciudad y de la autopista, pero requiere un reentrenamiento masivo de NN ", escribió en Twitter.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.



We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.