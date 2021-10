Mindfulness, ¿por qué deberías impartirla en tu compañía?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿Qué es mindfulness?

Lina Trochez vía Unsplash

Mindfulness es la habilidad de estar completamente presente de donde estás y qué está pasando. Suena fácil, ¿no? Nada más hay que poner atención a lo que uno hace y listo. Pero es mucho más difícil de lo que pensarías. Estamos acostumbrados a dejar que nuestra mente divague, a distraernos, a obsesionarnos con pensamientos del pasado o del futuro. Cambiar la manera en la que funciona nuestra mente es difícil y el mindfulness es algo que se debe practicar. Dejar de hacer esto tiene varios beneficios y es por esto que puede ser una gran herramienta para ayudar a tus empleados.

Imagen: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios del mindfulness?

Para empezar, practicar mindfulness ayuda al bienestar de las personas que trabajan contigo. Hay encuestas que muestran que el estrés es de las razones principales por las cuales los empleados faltan al trabajo. El mindfulness les hará bien como individuos de manera psicológica y emocional porque, entre otras cosas, ayuda a reducir el estrés. Si tus empleados se sienten más tranquilos dentro del ambiente laboral, es probable que su rendimiento mejore.

También se ven beneficiadas las relaciones interpersonales. El mindfulness está basado en la atención, te enseña a ponerla en lo que está pasando interior y exteriormente. En cuanto a relaciones e interacciones, la atención ayuda a generar conexión con la persona con la que estás interactuando. Ayuda a mejorar cómo escuchas a las otras personas y cómo expresas lo que necesitas. Cuando la comunicación fluye entre empleados, entre departamentos y entre jerarquías la compañía funciona mucho mejor porque todos están aportando lo que se espera de ellos.

Ayuda a incrementar la resiliencia. ¿A qué me refiero con esto? La meditación mejora la paciencia y eso mejora el manejo de la frustración. Tus empleados aprenden a reaccionar mejor a estímulos negativos, a retroalimentación, regaños, etc. El poder sobreponerse al lado desagradable que tienen todos los trabajos mejora su desempeño porque no se rinden, y pueden mejorar lo que se les corrige.

Imagen: Unsplash

Tiene beneficios cognitivos también, que hace a tus empleados más hábiles. Mejora su memoria y disminuye la distracción. Es más fácil que tengan claro qué tienen que hacer y que lo hagan de una manera más eficiente. La concentración se ve beneficiada entonces pueden hacer sus tareas en menos tiempo y de mejor manera.

Poner atención también te ayuda a desarrollar tu intuición. ¿De qué sirve tener buena intuición en el mundo de negocios? De mucho. Es un mundo basado en la toma de decisiones y en confiar en lo que tú crees que es mejor. Tener una buena intuición es importante para la toma de decisiones que son necesarias para tu negocio.

De igual manera, aumenta la creatividad de tus empleados. Es evidente la importancia de esto en departamentos que tienen un enfoque más “artístico” como Diseño o Marketing, etc. Pero la creatividad es esencial en todas las áreas, es clave para la innovación y la resolución de problemas.

¿Cómo implementar esta meditación?

Si quieres hacerlo profesionalmente puedes contratar a un experto para que dé un curso de varias semanas o un programa intensivo de dos días para que los empleados se empiecen a familiarizar con el tema. Puede ir un experto al lugar del trabajo para dar el curso, o hay cursos en línea que se pueden contratar, igual puedes utilizar alguna aplicación.

Antes de empezar, debes tener claro qué es lo que tú quieres ganar de implementar mindfulness en tu compañía y también preguntar qué es lo que más necesitan tus empleados. No contrates nada antes de organizar bien la logística, revisa el presupuesto y los horarios en los que sería más favorable para todos. Cuando sepas ese tipo de detalles podrás buscar la opción que más te convenga.

Imagen: Unsplash

Sin embargo, es importante que lo aprendido no se quede solo dentro del curso y que sí se use después de que acabe. Hay maneras distintas en las que puedes implementar el mindfulness dentro de tu compañía en cosas cotidianas:

Recuérdales que solo hagan una tarea a la vez

Actúa con compasión

Ten un espacio en las oficinas donde se pueden relajar tus empleados

Dales tiempo para que piensen y reflexionen las noticias del día antes de empezar a trabajar

Motívelos a que se enfoquen en lo positivo

Comunícate de manera consciente

Intenta no microgestionar a tus empleados

Si en tu trabajo, los líderes no están tomando estos pasos, aquí hay algunas acciones que puedes hacer para ser más mindful en el trabajo: