7 preguntas que todo emprendedor novato se hace, resueltas por el director de Mercado Libre

September 1, 2021 6 min read

¿Qué significa ser un emprendedor? Al estar al frente de una empresa que busca impulsar el emprendimiento, es una pregunta que me planteo constantemente. Hoy, diría que ser un emprendedor es recorrer un camino arriesgado que empieza con ver una oportunidad donde los demás ven un problema.

Al igual que esta pregunta, durante mi trayectoria como asesor e inversor de startups, me han hecho muchas otras y por esto hoy quiero compartir algunas de las más frecuentes, que te pueden ayudar si estás pensando que es el momento de tener tu propio negocio.

1. ¿Qué es lo más importante antes de empezar?

Identificar una oportunidad y convertirla en una idea de negocio. Cuando comencé con Clickonero, mi primer emprendimiento, me di cuenta que el modelo de negocio de ofrecer descuentos en línea no existía en México. De esta forma, lanzamos la plataforma. A los dos meses esta idea de negocio despegó y se volvió muy competitiva. No basta con tener una buena idea, sino hay que desarrollar un buen modelo de negocio que ataque una oportunidad.

Planificar una estrategia sólida. La planeación es fundamental, parte de esto es estudiar el mercado actual, conocer a profundidad quiénes son los otros jugadores, qué hacen y qué les gusta a tus clientes prospecto, revisar y desarrollar un plan de procesos de operación, así como crear un presupuesto y proyección de costos.

2. ¿Cómo saber si mi producto es bueno?

Para desarrollar un buen producto hay que ser creativos, en especial cuando no se cuenta con mucho presupuesto. El secreto para destacar en el mercado es la innovación, es decir, transformar positivamente la manera en que las personas acceden a productos o servicios.

Si aún dudas sobre si tu producto es bueno o malo, ponlo a prueba con el modelo del Producto Mínimo Viable ¿Qué es? Es una estrategia que pone a prueba un prototipo de tu producto, de forma cualitativa y cuantitativa ante tu público objetivo con el fin recabar datos, que ayuden a conocer el interés o aprobación de éste.

3. ¿Si no tengo mucho capital, al principio es mejor que lo haga todo yo?

Al iniciar es normal que los emprendedores empiecen a hacer la mayoría de las actividades ellos mismos: marketing, atención al cliente, desarrollo de producto, finanzas, etc. Pero como dice el dicho “Zapatero a sus zapatos”, lo mejor es empezar a delegar las actividades tan pronto como se pueda. Recuerda, uno no puede hacer todo bien al mismo tiempo, debes enfocarte en lo que mejor sabes hacer y armar un gran equipo para así, crecer tu negocio.

4. ¿Empiezo un negocio físico o digital?

Esto depende de tu modelo de negocio. Si se quiere prestar servicios de peluquería y barbería, lo más lógico es tener un negocio físico, sin embargo, si el modelo de negocio es prestar estos servicios a domicilio probablemente necesitarás tener una buena estrategia digital.

Si tienes un producto, puedes crear una estrategia comercial digital y vender en una plataforma de ecommerce. La clave para lograrlo está en la capacitación, conocer las herramientas de venta y de pagos electrónicos. Existen muchos cursos, y en ocasiones las mismas compañías ofrecen talleres gratuitos para los emprendedores.

En línea puedes encontrar muchas herramientas de venta que te ayudarán a manejar de forma eficiente tu comercio electrónico. Por ejemplo, existen algunas para administrar de mejor forma tu inventario, también hay otras de publicidad para anunciarte y mantener una buena comunicación con tus clientes.

Si tienes un producto, puedes crear una estrategia comercial digital y vender en una plataforma de ecommerce / Imagen: Depositphotos.com

5. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un emprendedor al entrar al comercio electrónico?

Hace algunos años, la situación era más complicada ya que no existía la infraestructura ni los proveedores necesarios, se requería construir todo desde cero y una inversión muy fuerte para atraer tráfico, entre otras cosas. Gracias a las plataformas de comercio electrónico actuales, tu producto puede ser visto por miles de personas, esto ya no es un desafío. Hoy, el reto principal es ofrecer un producto diferenciador, es decir, que tenga un distintivo particular para resaltar entre la competencia, además debe suplir una necesidad del mercado y contar con un valor agregado.

6. ¿Cuál es el momento clave en el que un emprendedor debe enfocarse en levantar capital?

Cuando tu startup genera ventas, pero necesitas capital para continuar con las operaciones, es el momento, Antes de buscar inversores, define bien qué presupuesto necesitas y cuáles son las prioridades estratégicas. En fin, debes conocer bien tus números y recuerda que los inversionistas eligen empresas con productos únicos, que no se repliquen fácilmente y sean escalables.

7. ¿Qué debería considerar cualquier emprendedor al asociarse?

Es una decisión que hay que pensar seriamente, no siempre tu mejor amigo es una buena opción. Para elegir a tu futuro socio, debes tener en cuenta sus habilidades y área de experiencia; es favorable que estas sean complementarias a las tuyas y, sobre todo, que le aporte valor al negocio.

También, es importante que tenga liquidez y estabilidad financiera. Antes de iniciar deben dividir con claridad las responsabilidades, el porcentaje de gastos y la división de capital.