WhatsApp cambió sus políticas de privacidad (sí, otra vez) mientras su rival Telegram sigue creciendo

September 1, 2021 4 min read

Hace más de ocho meses, WhatsApp anunció sus nuevas políticas de privacidad y seguridad, que además de causar mucha polémica, molestaron a millones de usuarios. Desde entonces, la app de mensajería enfrenta una crisis que no ha logrado revertir, la cual dejó el camino libre para el crecimiento de rivales como Telegram. Ahora, la plataforma propiedad de Facebook hará un intento más por reparar el daño y para eso cambió de nuevo sus términos.

En enero de 2021, WhatsApp dio a conocer sus nuevas condiciones de seguridad, lo que desató una inconformidad masiva, pues daban a entender que compartirían información privada de los usuarios con Facebook para fines comerciales y publicitarios.

Te puede interesar: WhatsApp renueva los mensajes de voz, estas son las nueva características

Las protestas lograron que la app de mensajería recapacitara un poco, y recorrieron hasta mayo el plazo para hacer obligatoria la aceptación de las nuevas políticas. De lo contrario, amenazaban, los usuarios que se rehusaran a dar su ‘ok’ perderían poco a poco las principales funciones de WhatsApp. Con el tiempo, ésta sería inútil y solo volvería a funcionar por completo cuando accedieran al cambio.

Al parecer, eso tampoco funcionó. Unas semanas después del deadline, WhatsApp se echó para atrás y dijo que ya no limitaría ni eliminaría las cuentas de los usuarios rebeldes.

WhatsApp se retracta… otra vez

Las medidas no surtieron gran efecto, así que ahora la app de mensajería flexibilizó más sus políticas en beneficio de los usuarios.

#WhatsApp dejará de funcionar en 43 modelos de smartphone, tanto Android como iOS. Te decimos qué puedes hacer para no perder tu cuenta si tu móvil aparece en la lista. https://t.co/fECMNY17Q3 — Entrepreneur en Español (@SoyEntrepreneur) August 28, 2021

Ahora, WhatsApp permitirá que cada usuario elija si quiere o no aceptar los nuevos términos y condiciones sin sufrir consecuencias graves. Sin embargo, el resultado de no acceder será el usuario no podrá enviar o recibir mensajes ni interactuar con cuentas comerciales pertenecientes a Facebook.

“En su lugar, continuaremos recordando a los usuarios de vez en cuando sobre la actualización, así como también cuando las personas elijan usar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook”, informó la compañía propiedad de Mark Zuckerberg según el portal WABetaInfo.

Lee también: WhatsApp ya permite aumentar velocidad de audios y le recuerdan que Telegram lo hizo antes

Telegram sigue siendo el gran ganador por crisis de WhatsApp

La controversia por la seguridad de datos en WhatsApp detonó una huida masiva de usuarios hacia apps de mensajería rivales, como Signal y, principalmente, Telegram. Esta última fue la más beneficiada, gracias a que ya arrastraba una buena reputación en cuanto a protección de información.

En este sentido, Telegram acaba de anunciar que el pasado 27 de agosto superó las 1,000 millones de descargas a nivel global, según datos de la consultora Sensor Tower citados por el medio TechCrunch.

Tan solo en el primer semestre de 2021 registraron 215 millones de descargas, un 61% más respecto al mismo periodo del año pasado.

La consultora también reveló que India es el mayor mercado para Telegram, con alrededor del 22% de total de descargas. En segundo lugar está Rusia con el 10%, seguido de Indonesia con 8%.

Así, Telegram se convirtió en la decimoquinta app con más de 1 billón de descargas en el mundo. En este selecto grupo se encuentran WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify y Netflix, entre otras.