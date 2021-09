Elon Musk acusa a Jeff Bezos de contratar 'grupos de presión' en proceso contra la NASA

September 1, 2021 3 min read

La situación sigue tensa entre los dos multimillonarios que tratan de conquistar el espacio luego de que Jeff Bezos, fundador de la compañía aeroespacial Blue Origin, demandara a la NASA por otorgarle contratos a SpaceX de Elon Musk y la agencia aeroespacial estadounidense se viera obligada a suspender el acuerdo con la firma del fundador de Tesla.

Recientemente, se dio a conocer que Blue Origin contrató una firma de asesoría llamada Pallas Advisors, vinculada ‘sospechosamente’ o de forma complicada a los procesos del contrato JEDI por sus siglas en inglés (Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta) que otorgó el gobierno de Estados Unidos a Microsoft para ejecutar la red en la nube del Pentágono.

Ante la publicación de Eric Berger, editor del sitio Ars Technica, sobre la reciente noticia, Elon Musk respondió: “Debería considerar gastar algo de dinero en el hardware del módulo de aterrizaje lunar real, en lugar de en grupos de presión turbios”.

