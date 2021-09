La nube es el comienzo no el límite: Usa los datos para transformar tu negocio

September 2, 2021 3 min read

¿Sabías que los datos pueden impulsar la transformación digital de tu negocio? Así es. Hoy se han convertido en el activo más valioso y poderoso para acelerar la innovación y crear nuevas experiencias con los clientes.

No son pocas las organizaciones que se han dado cuenta de este potencial y que están buscando su transformación digital. El problema viene en cómo manejar la enorme cantidad de data que se genera en la actualidad, algo que se vuelve complejo cuando no se cuenta con la infraestructura adecuada para lograrlo.

Esto es mucho más evidente a la hora que se requiere de acceso inmediato y desde cualquier lugar a la data y una nueva experiencia de consumo de esta.

Es decir, las organizaciones quieren acelerar su transformación, pero se ven relentizadas ante la disparidad de software y hardware, aunada a los procesos manuales y los silos organizacionales, que dan como resultado un enfoque fragmentado, ineficiencia operativa y riesgo empresarial, todo a expensas de la agilidad y la innovación.

Los datos como servicio

Las organizaciones han vivido durante años esta complejidad en la que los administradores de datos enfrentan el desafío de optimizar el acceso a la data, al tiempo de mantenerla siempre protegida, dentro de un panorama de amenazas creciente.

La nube parece ser la respuesta potencial a esta complejidad, pero no es suficiente tener la información ahí. Se requiere una gestión optimizada y simplificada, mejor si se apoya en la Inteligencia Artificial con un enfoque que integre las políticas de automatización en todo el ciclo de vida de los datos.

Es justamente la propuesta de Hewlett Packard Enterprise (HPE) Storage, líder probado en el almacenamiento empresarial, quien ha estado trabajando durante los últimos 18 meses en una nueva solución.

¿Te habías imaginado trabajar desde cualquier lugar del mundo con una plataforma simple, ágil y segura? Ahora es posible con Unified DataOps. Esta nueva apuesta de HPE unifica las operaciones de datos como servicios. Al combinar la automatización centrada en los datos, las operaciones nativas de la nube y la inteligencia impulsada por la IA, agiliza radicalmente la gestión de los datos y la infraestructura.

Descubre DataOps

Gestionar el acceso a tus datos nunca había sido tan fácil. Con un enfoque original y una nueva forma de pensar, DataOps te permite establecer políticas y automatización centradas en los datos, control y operaciones nativas de la nube e información e inteligencia impulsadas por la IA.

Para que puedas acelerar la transformación digital de tu negocio basada en datos, el próximo jueves 9 de septiembre a las 7:00 pm platicaremos con Bernardo Miretzky, Head of Data Services business, Latin America and the Caribbean de Hewlett Packard Enterprise.

Durante Entrepreneur MASTERS platicaremos de todas las ventajas que ofrece unificar las operaciones de datos como servicio y podrás descubrir de viva voz cómo potencializar tus datos de forma simple, ágil, y segura.

Bienvenido al futuro de la transformación impulsada por los datos. Registro gratuito aquí.

