Mercado Libre tiene beneficios para usuarios de streaming y ¿Nadie lo había notado?

September 2, 2021 3 min read

¿Amazon Prime? No, es Mercado Libre en México. La plataforma de ecommerce latinoamérica tiene sus propios beneficios para usuarios de algunas plataformas de streaming y, aparentemente, nadie lo había notado.

A través de un sistema de puntos la tienda en línea te otorga niveles si compras a través de ella o utilizas Mercado Pago, y dependiendo del nivel que tengas, al momento de adquirir un streaming mediante sus servicios, Mercado Libre ofrece descuentos.

Recientemente, llegó a México la plataforma Star Plus de The Walt Disney Company, la cual tendrá un precio de 199 pesos mexicanos al mes, asimismo, la empresa anunció que si se adquiere un paquete llamado Combo+ que incluye tanto a Star Plus como a Disney Plus, el mismo tendrá un costo de 249 pesos mexicanos al mes.

¿Eso qué tiene que ver con Mercado Libre?

Los usuarios de la plataforma de ecommerce, tendrán la oportunidad de adquirir el Combo+ por menor precio, dependiendo del nivel que tengan gracias a Mercado Puntos. Por su puesto, a mayor nivel menor será el precio para las personas que adquieran el servicio de Disney a través de Mercado Libre o Mercado Pago.

De acuerdo con esto, los descuentos por niveles quedan así:

Nivel uno: 225 pesos al mes

Nivel dos: 199 pesos al mes

Nivel tres: 175 pesos al mes

Nivel cuatro: 150 pesos al mes

Nivel cinco: 125 pesos al mes.

Sin embargo, está no es la única promoción que la tienda online ofrece a sus usuarios de acuerdo al nivel que alcancen según sus puntos.

Mercado Libre también ofrece descuentos para sus clientes que adquieren las plataformas de streaming de video Paramount+, HBO Max, y la plataforma de música Deezer, con ellos. Estos beneficios quedan de la siguiente manera:

Paramount+ con un precio establecido de 79 pesos al mes, queda en:

Nivel tres: 67.15 pesos al mes

Nivel cuatro: 63.20 pesos al mes

Nivel cinco: 55.30 pesos al mes

Nivel seis: 47.40 pesos al mes.

HBO Max con un precio establecido de 149 pesos al mes, queda en:

Nivel tres: 119.20 pesos al mes

Nivel cuatro: 111.75 pesos al mes

Nivel cinco: 104.30 pesos al mes

Nivel seis: 74.50 pesos al mes.

Deezer con un precio establecido de 115 pesos al mes, queda en:

Nivel tres: 97.75 pesos al mes

Nivel cuatro: 92 pesos al mes

Nivel cinco: 80.50 pesos al mes

Nivel seis: 69 pesos al mes.