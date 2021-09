¡Se están peleando! Musk ataca a Bezos por su trabajo en medio de su disputa por el espacio

September 3, 2021 3 min read

¡Se están peleando!

La aparentemente interminable batalla en Twitter y en el espacio entre los multimillonarios rivales Elon Musk y Jeff Bezos acaba de subir de nivel porque Musk le dio otro golpe a Bezos el miércoles.

Los dos han estado en desacuerdo últimamente debido a que Bezos y su compañía de exploración espacial, Blue Origin, atacaron a Musk y SpaceX por recibir por primera vez la única subvención de la NASA para la exploración lunar humana.

La denuncia se convirtió en una demanda, que posteriormente se convirtió en la suspensión del contrato de Musk por parte de la NASA.

Pero Bezos no se detuvo allí.

La semana pasada, su socio de desarrollo de satélites, Kuiper Systems, presentó una queja ante la FCC en un intento de evitar que SpaceX desarrolle un sistema de Internet por satélite Starlink de segunda generación.

Esto resultó en que Musk deletreara mal el nombre de Bezos a propósito (léase: Besos) en un tuit que decía: "Resulta que Besos se retiró para buscar un trabajo de tiempo completo presentando demandas contra SpaceX".

Naturalmente, este no fue el final de las guerras de Twitter.

Ayer, el reportero de CNBC Michael Sheetz publicó en Twitter una copia de la carta de SpaceX a la FCC pidiendo a la comisión que desestime la queja de Bezos.

Musk capturó una parte de la carta y la volvió a publicar en su propia cuenta de Twitter, donde actualmente tiene 59.6 millones de seguidores.

Filing legal actions against SpaceX is *actually* his full-time job pic.twitter.com/XifRICQ62k