¿A qué casa de Game of Thrones perteneces? Te lo decimos según cómo manejas tu negocio

El fenómeno mundial Juego de Tronos (Game of Thrones, 2011) es una serie de HBO que se inspiró en la serie de libros que escribió George R.R. Martin. La trama está basada en la Inglaterra medieval que estaba dividida en siete reinos, pero el autor la adaptó a un mundo de fantasía llamado Westeros. Hay un rey que gobierna a los 7, y la serie básicamente sigue las peleas entre las casas para ver quién se queda con la corona.

Dentro de la serie, cada casa tiene ciertas características que le definen y por las que se les conoce. Basado en tu personalidad y cómo manejas tu negocio, puedes ver con cuál de ellas eres más compatible.

Aprovechando el estreno del teaser de la secuela de la serie que se llamara House of the Dragon, te decimos cuál es tu casa según las características de tu liderazgo.

Lannister

Imagen: HBO

Los Lannister probablemente son la casa más odiada de Westeros porque no les importa qué tienen que hacer ni a quien tienen que apabullar para conseguir lo que quieren. Son leales entre sí mismos por orgullo familiar, pero no es el tipo que se toca el corazón si no les conviene. Por esta misma razón son la casa más rica de Westeros y han logrado conseguir posiciones honorables dentro del reino.

Si tienes un negocio millonario que lograste conseguir con ardua dedicación y persistencia, pero... aceptémoslo, llegaste ahí aplastando a uno que otro competidor sin pensarlo dos veces, perteneces a esta casa. Puede que la moral no sea tu prioridad, pero nadie puede negar tu tenacidad e inteligencia. Estás en dónde estás por algo. Tal vez puedas ser un poco controlador y hagas micromanaging con tus empleados porque sientes que si tú no haces las cosas, no se van a hacer como se debe.

Stark

Imagen: HBO

Los Stark ponen a la familia ante todos. Son personas luchonas que viven en climas drásticos y trabajan duro para mejorar. El honor es muy importante para ellos y no tienen tanto afán por el dinero y la fama. Cuando entran a la guerra es porque dañaron a su familia y harían lo que fuera por ella.

Si tienes un negocio pequeño y familiar al que le está yendo lo suficientemente bien para mantener a la familia, pero no tienen un gran interés por crecer el negocio, perteneces a la casa Stark. Seguro pones el bienestar de tus empleados antes de los ingresos y buscas generar un ambiente amable dentro de tu compañía. Valoras mucho la honestidad y aunque sea lo difícil siempre le dices la verdad a las personas con las que trabajas, lo cual te puede meter en serios problemas a veces. Probablemente seas un líder innato y la gente te sigue porque cree en lo que tienes que aportar. Si alguien necesita un consejo, eres la persona a la que van.

Targaryen

Imagen: HBO

Los Targaryen son la dinastía más vieja que ha visto ese mundo. Son los conquistadores originales, fueron la familia más poderosa por siglos hasta que uno de ellos se volvió loco y el pueblo se alzó en su contra. La única sobreviviente quiso cambiar la fama de su familia, ayudando a los oprimidos, pero no dejó la sed del poder. Son personajes fuertes que nacieron para ser líderes y tienen la seguridad en sí mismos para hacer un gran papel.

Si tu negocio ha existido por mucho tiempo y ya es una compañía histórica que fundaron tus ancestros o tiene un pasado familiar muy rico, eres de la casa Targaryen y no actúas como nada menos. Entras a trabajar con el porte de nobleza y la gente te tiene una mezcla de respeto y de miedo. Seguro te importa mucho tus empleados, pero tu prioridad es la postura del negocio y cómo le está yendo. Puede que tengas un mundo muy idealizado que te acaba decepcionando, pero no dejaras de intentar cambiarlo.

Tyrrell

Imagen: HBO

La casa Tyrrell es la segunda más rica de los reinos. Tienen jardines espectaculares y se centran en la agricultura, pero para nada son buenos en combate. Ellos pelean con la mente y la manipulación, los Tyrrell son bastante astutos y consiguen sus objetivos de una manera discreta.

Si tienes una empresa con las mejores instalaciones, con un espacio lujurioso y moderno, seguro eres Tyrrell. Te gustan las cosas finas de la vida y tu negocio lo refleja. Eres increíblemente inteligente y sabes cómo hacer tu camino en el mundo. Te importa cómo te perciben las personas y por eso cuando intentas lograr tus metas, tratas de sólo mostrar tu lado bueno, aunque no sea el único que tienes. Se te han presentado obstáculos complicados, pero los resolviste de una manera muy original.

Martell

Imagen: HBO

Los Martell viven la buena vida, parecen completos hedonistas que solo buscan pasarla bien. Pero igual tienen su lado duro, su lema es “Nunca Doblegado, Nunca Roto.” porque son la única casa que no fue conquistada por los Targaryen. A diferencia del resto del reino, no siguen las tradiciones ni se rigen por la moral que reprime a los demás, son bastante liberales y tratan a todos por igual.

Si eres una persona de mente abierta que no tiene miedo a tomar riesgos, perteneces a esta casa. Tu proyecto seguro es innovador y moderno, no te riges por el modelo tradicional porque solo quieres ver hacia el futuro. Es importante para ti mantenerte estimulado a la hora de trabajar de diferentes maneras. Probablemente no crees en la jerarquía y cada uno de tus empleados tiene una voz esencial y el derecho a usarla cuando quiera.

Greyjoy

Imagen: HBO

Los Greyjoy son testarudos y orgullosos, dueños de una gran isla y la flota más importante de Westeros. Tienen muchos problemas familiares y la lealtad no es para nada su prioridad. Pero no se rinden nada fácil. Si ven una oportunidad para salir ganando, la van a tomar sin dudarlo.

Si eres de esas personas que brincan a nuevas oportunidades sin pensarlo muy bien, pero una vez que estás ahí no te echas para atrás por más difícil que sea, probablemente eres un Greyjoy. Puede que no seas la persona más organizada, pero nunca te vas a rendir en conseguir lo que quieres. A la hora de perseguir tus metas te puedes ver muy intenso y espantar a la gente. Sabes aguantar muy bien momentos difíciles y puedes sacar adelante a otras personas que tampoco la están pasando bien.