¿Qué es Ethereum Max? Esta criptomoneda tiene a Kim Kardashian en la mira del gobierno británico, ¡subió 1,370% en dos semanas!

La ahora billonaria Kim Kardashian está en la mira el gobierno británico por su labor como influencer. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido señaló a la empresaria por promover la criptomoneda especulativa Ethereum Max (EMAX), un token que subió su valor más de 1,370% en solo dos semanas, pero que podría tratarse de un fraude ‘cripto’.

Charles Randall, director de la FCA, revelo que la fundadora de KKW Beauty publico en junio pasado una historia de Instagram recomendando la misteriosa divisa digital, que no está ligada de ninguna forma a la red Ethereum.

Ya que Kim Kardashian cuanta con más de 251 millones de seguidores solo en Instagram, Randall aseguró que quizá fue “la promoción financiera con el mayor alcance de audiencia en la historia”, en un discurso publicado en el sitio web de la FCA.

Imagen: Kim Kardashian vía Instagram.

“¿Están metidos en las cripto? ¡Esto no es un consejo financiero, sino compartir lo que mis amigos me acaban de contar sobre el token Ethereum Max! Hace unos minutos Ethereum Max quemó 400 trillones de tokens - literalmente el 50% de su cartera de administración regresándole a toda la comunidad E-Max", decía la Instagram Story de la celebridad.

Además de Kim Kardashian, celebridades como el boxeador Floyd Mayweather y el exbasquetbolista Paul Pierce han hecho anuncios sobre Ethereum Max.

De hecho, según un comunicado de prensa, Ethereum Max fue "la Criptomoneda Exclusiva (sic) aceptada para la compra de boletos en línea" para la reciente pelea de pago por evento de Mayweather vs. Logan Paul.

¿Cometió Kim Kardashian alguna infracción al promover Ethereum Max?

En la publicación, Randall reconoce que la Kardashian más famosa sí cumplió con las reglas de Instagram, al indicar que se trataba de anuncios pagados. Además, dijo, Kim no tenía ninguna obligación de explicar o transparentar qupe es Ethereum Max.

“Por supuesto, no puedo decir si este token en particular es una estafa. Pero los estafadores les pagan rutinariamente a los influencers de redes sociales para que los ayuden a impulsar y desechar nuevos tokens basados en la pura especulación. Algunos influencers promueven monedas que resultan simplemente no existir en absoluto”, detalló el director de la FCA.

“No son pocas las historias de personas que pierden todos sus ahorros al verse atraídos hacia la burbuja de las criptomonedas bajo la ilusión de hacerse rico rápido”, agregó Randall. “Y a veces esto ocurre gracias a influencers que están dispuestos a traicionar a sus fans a cambio de dinero”.

En ese entonces, el portal CoinDesk especuló que Kim Kardashian habría ganado entre 300,000 y 500,000 dólares (o más) al promocionar el EMAX.

¿Qué es Ethereum Max o EMAX?

“Ethereum Max, que no debe confundirse con Ethereum, era un token digital especulativo creado un mes antes (del post de Kim Kardashian) por desarrolladores desconocidos, uno de los cientos de tokens de ese tipo que llenan los exchanges de cripto", explicó Charles Randall.

Se sabe poco de esta criptomoneda, lanzada apenas el pasado 14 de mayo con un volumen de transacción de 16.11 millones de dólares y un precio de 0.00000005875 dólares, según datos de CoinMarketCap. Principalmente se negocia contra Ether, la moneda nativa de la red Ethereum en Uniswap, un intercambio descentralizado que permite a cualquier persona listar un token.

Para el 30 de mayo, el EMAX ya tenía un volumen de transacción de casi 118 millones de dólares, es decir, subió un 632% en solo dos semanas. Un día antes, alcanzó su precio máximo de 0.000000863 dólares, lo que representa un alza de 1,370% más respecto a su precio inicial de 0.00000005875 dólares.

Sin embargo, la racha no duró mucho y Ethereum Max comenzó a ‘desinflarse’. El pasado 15 de julio tocó su precio mínimo histórico: 0.000000017 dólares por unidad, una caída de 98% de la que no ha logrado recuperarse. El 1 de agosto, su volumen de transacción se desplomó hasta los 157,423 dólares, es decir, a menos de una centésima parte de su capital inicial.

De acuerdo a la autoridad británica, esta divisa digital no está cubierta ni regulada por el organismo, lo que representa un riesgo para los inversionistas.

“En la FCA hemos advertido repetidamente sobre los riesgos de tener tokens especulativos. Para ser claros: estos tokens no están regulados por la FCA. No están cubiertos por el Plan de compensación de servicios financieros. Si los compras, debes estar preparado para perder todo tu dinero”, subrayó el director de la FCA.