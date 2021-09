Solana, rival de Ethereum, ya es la séptima criptomoneda más valiosa del mercado, ¡supero a Dogecoin!

Este martes, la ‘altcoin’ Solana (SOL) se convirtió en la séptima criptomoneda con mayor capitalización de mercado por encima de Dogecoin, la favorita de Elon Musk. Esta divisa, rival de Ethereum, ha crecido más de 800% en menos de dos meses. Tan solo en las últimas 24 horas despegó un sorprendente 35% según datos de CoinGecko.

"Solana tiene un ecosistema en crecimiento, se están construyendo proyectos sobre esta y se ha beneficiado enormemente de la manía que se está produciendo con los NFT", explicó Antóni Trénchev, experto en la industria, a Bloomberg.

El valor de Solana comenzó a subir poco a poco desde principios de 2021, pero su actual boom comenzó en julio pasado y no ha parado.

El 20 de julio, el SOL tenía una capitalización de mercado que rondaba los 6,100 millones de dólares, registra CoinGecko, y hace solo 24 horas era de 41,630 mdd. Este 7 de septiembre, en la madrugada, Solana alcanzó un valor de 56,276 millones de dólares, es decir, que ha aumentado más de 800% en menos de dos meses y 35% tan solo en un día.

Esto la coloca como la séptima moneda con mayor capitalización en el mercado.

Fuente: CoinGecko.com.

En cuanto al precio, la divisa digital registró un aumento de casi 730% en mes y medio. Durante la madrugada de este 7 de septiembre registró un máximo de 194.57 dólares por token, muy lejos de los 23.49 dólares que costaba apenas el 19 de julio. También es 39% más de lo que cotizaba solo un día antes, cuando el precio era de 140.13 dólares por unidad.

Parte de esta popularidad se debe a la convocatoria de un Hackathon mundial que estará vigente hasta el próximo 8 de octubre.

1/We have IGNITION. Welcome to the global Solana hackathon.



$5 million in prizes+funding across 4 tracks: DeFi, Web3, Gaming & Art/Collectibles

Tracks presented by @Microsoft, @jumptrading, @StanChart, @FortePlatform, @metaplex



Register+build nowhttps://t.co/QKtI2gJulh pic.twitter.com/VHQTzWwf3s