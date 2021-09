¿Demandará a la muerte? Elon Musk se burla de Jeff Bezos tras reportes sobre su inversión en una startup que busca la 'vida eterna'

¿En busca de la piedra filosofal? Este fin de semana un reporte reveló que uno de los emprendedores más sonados de los últimos tiempos, Jeff Bezos invirtió en una investigación de Altos Labs, una startup que busca cómo revertir el envejecimiento y alcanzar la vida eterna.

Y como era de esperarse Elon Musk, su “rival” en algunos negocios, no se podía quedar callado. El fundador de SpaceX respondió a un tuit que informaba sobre la nueva inversión de Bezos y el posible salario de los científicos, con su tono característico de siempre.

“¡Y si no funciona, demandará a la muerte!”, dijo el multimillonario.

And if it doesn’t work, he’s gonna sue death!