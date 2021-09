Los mercados se preparan para días de turbulencia: 5 acciones que puedes comprar para defenderte

Las principales bolsas como el S&P 500 y el Dow cerraron en números rojos por tercera sesión de negociación consecutiva el 8 de septiembre, ya que los inversionistas se volvieron cautelosos sobre el crecimiento económico a corto plazo. Los principales índices, de todos modos, se están preparando para los giros en septiembre. Después de todo, tradicionalmente el noveno es uno de los meses más débiles para el mercado de valores.

Depositphotos.com El icónico toro de Wall Street en Manhattan, NY.

Citando un artículo de Barron, desde 1928, el rendimiento más amplio del S&P 500 ha sido un 0.99% negativo. Del mismo modo, el Dow ha sido testigo de una pérdida del 0.8% en septiembre desde 1950, según Stock Trader's Almanac que toma información de una nota de Investopedia.

Los operadores han comenzado a vender acciones, ya que siguen preocupados por las perspectivas de las acciones, especialmente después de los sólidos resultados de ganancias del segundo trimestre. Los resultados optimistas de las ganancias ya han impulsado ganancias considerables para las acciones, que ahora se consideran sobrevaloradas y, por lo tanto, es probable que experimenten una caída en los precios, más temprano que tarde.

También han surgido dudas sobre la iniciativa de la Fed de continuar con su política monetaria acomodaticia en el futuro cercano para impulsar la economía. La FED ya ha dado indicios de reducir su programa de compra de bonos en los próximos trimestres, una medida que fácilmente podría disuadir a los inversores de apostar por activos de riesgo como las acciones.

Hay otros vientos en contra que podrían descarrilar el viaje hacia el norte del mercado de valores en el corto plazo. El presidente Joe Biden ha deseado un aumento en los impuestos corporativos. Pero tal movimiento no es alentador para las acciones, ya que podría reducir fácilmente las ganancias por acción totales de las empresas que cotizan en S&P 500 en un 5%, agrega el artículo de Barron.

Para colmo, persisten las preocupaciones sobre la inflación. El Libro Beige de la Fed mencionó que las casas comerciales están experimentando actualmente un aumento en la inflación y es más probable que el aumento de los precios de los bienes esenciales se transmita a los consumidores de varias maneras. En particular, los rendimientos de los bonos se mantienen elevados en medio del aumento de la inflación, lo que daña el atractivo, en particular, de las acciones orientadas al crecimiento.

Al mismo tiempo, el Libro Beige advirtió que los crecientes problemas de salud debido a la propagación de la variante delta del coronavirus han desacelerado la actividad económica desde principios de julio hasta agosto, e incluso pueden desacelerar las actividades económicas en un futuro cercano, algo que no ocurre. Un buen augurio para el mercado de valores.

Goldman Sachs, por cierto, ha recortado su objetivo de crecimiento económico en los Estados Unidos para este año debido a los datos de incorporación de empleos más débiles de lo esperado en agosto.

A pesar de estas probabilidades, los inversores deberían considerar invertir en acciones defensivas más seguras. Después de todo, estas acciones son de naturaleza no cíclica. Esto significa que su desempeño no depende de actividades de mercado más amplias. Las empresas no se preocupan por los giros del mercado, ya que sus productos siempre tienen demanda. Sin duda, estas acciones proceden de sectores como los de servicios básicos y de consumo básico. Esto se debe a que los requisitos de gas, agua y electricidad siempre se mantendrán constantes. Del mismo modo, la demanda de alimentos, tabaco y bebidas siempre será constante.

Por lo tanto, hemos seleccionado cinco acciones de este tipo que cuentan con un rango de Compra Fuerte:

1. Otter Tail Corporation. El negocio principal de OTTR de Otter Tail Corporation es la producción, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica. La estimación de consenso de Zacks para sus ganancias del año actual ha aumentado un 39.2% en los últimos 60 días. La tasa de crecimiento de ganancias esperada de la compañía para el año en curso es del 51.7 por ciento.

2. J&J Snack Foods Corp. JJSF es un fabricante, comercializador y distribuidor estadounidense de refrigerios especializados y bebidas congeladas de marca para las industrias de servicios de alimentos y supermercados minoristas. Nuestra estimación para sus ganancias del año en curso ha aumentado un 32.9% en los últimos 60 días. La tasa de crecimiento de las ganancias esperada de la compañía para el año en curso es del 183.8 por ciento.

3. Pilgrims Pride Corporation. PPC produce, procesa, comercializa y distribuye productos de pollo y cerdo frescos, congelados y de valor agregado a minoristas, distribuidores y operadores de servicios de alimentos en los Estados Unidos. La estimación para sus ganancias del año actual ha aumentado un .4% en los últimos 60 días. La tasa de crecimiento de ganancias esperada de la compañía para el año en curso es del 112.8 por ciento.

4. MYR Group, Inc. MYR ofrece servicios de construcción eléctrica en los Estados Unidos y Canadá. La estimación para sus ganancias del año en curso ha aumentado un 14.7% en los últimos 60 días. La tasa de crecimiento de las ganancias esperada de la empresa para el año en curso es del 28.2 por ciento.

5. Middlesex Water Company. MSEX trata, almacena y distribuye agua para prevención de incendios residencial, comercial, industrial y otros propósitos. La estimación de consenso de Zacks para sus ganancias del año actual ha aumentado un 3.7% en los últimos 60 días. La tasa de crecimiento de ganancias esperada de la compañía para el año en curso es 4.1 por ciento.