WhatsApp lee los mensajes de sus usuarios y proporciona información a la justicia, según informe

¿Big Brother? Según reportó ProRepublica, WhatsApp emplea a más de mil personas para que monitoreen los mensajes que se reportan en la plataforma. De acuerdo con la información, estos trabajadores “emiten juicios sobre cualquier cosa que aparezca en su pantalla… desde fraudes o spam hasta pronografía infantil y posibles conspiraciones terroristas, por lo general en menos de un minuto”.

¿WhatsApp lee o no lee nuestros mensajes?

Se supone que la aplicación, propiedad de Facebook, no tiene acceso a la información que un usuario envía a otro, debido a que esta se encuentra encriptada de extremo a extremo, es decir, está codificada para ser ilegible hasta que llegue a su destinatario.

En este sentido, la plataforma de noticias aclaró que WhatsApp no rompe el encriptado, sino que los trabajadores que monitorean los escritos solo tienen acceso a aquellos mensajes que los usuarios señalan y reenvían automáticamente a la empresa con contenido posiblemente abusivo.

“La revisión es un elemento en una operación de monitoreo más amplia en la que la empresa también revisa el material que no está encriptado, incluidos los datos sobre el remitente y su cuenta”, explica ProRepublica.

Sin embargo, el medio resalta que esto puede pasar como una contradicción ya que la narrativa de Facebook Inc., sobre la seguridad de los mensajes de esta plataforma de mensajería instantánea es que no se leen o no tienen acceso al contenido que en ella circula.

Por su parte, en su respuesta al portal, el director de comunicaciones de WhatsApp, Carl Woog , reconoció que existe este personal encargado de “eliminar a los peores abusadores” e hizo hincapié a ProRepublica que la empresa no considera que esto sea una regulación de contenido.

