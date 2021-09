¿Qué se sabe de Ad Astra, la misteriosa escuela disruptiva creada por Elon Musk donde estudian sus hijos?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales. This article was updated on Septiembre 14, 2021

Genio, millonario, playboy, filántropo, technorey de Tesla, emperador de Marte… e impulsor de los métodos de educación alternativos. En varias oportunidades, Elon Musk ha criticado el sistema educativo de Estados Unidos, pero en vez de limitarse a lanzar quejas, puso manos a la obra. En 2014, el multimillonario anunció la creación de Ad Astra, una misteriosa escuela disruptiva con un sistema propio, en la que estudian sus hijos y solo unos pocos elegidos. Patrick T. Fallon | Getty Images Al CEO de Tesla le encanta presumir sus ambiciosos proyectos, pero esta vez prefirió mantener en total hermetismo Ad Astra, que en latín significa 'hacia las estrellas'. Muy poco se sabe de esta exclusiva escuela, ubicada en las instalaciones de SpaceX, en California. Tan poco, que en su página web solo aparecía el logotipo y una dirección de correo electrónico. Eso hasta junio de 2018, porque ahora ni siquiera eso. Una escuela a la medida para los hijos de Elon Musk Elon Musk tiene siete hijos en total. Con su primera esposa, Justine Musk, se convirtió en padre de Nevada Alexander (2002, fallecido a la edad de 10 semanas), los gemelos Griffin y Xavier (2004), y los trillizos Damian, Saxon y Kai (2006). Su séptimo hijo es el pequeño X AE A-XII Musk, nacido en mayo de 2020, fruto de su relación con la cantante Grimes. Por su naturaleza innovadora y excéntrica, Musk no quería llevar a sus hijos a una escuela de élite tradicional. "Yo odiaba ir a la escuela cuando era pequeño, era una tortura", confesó Musk, quien sufrió acoso escolar durante su infancia en Sudáfrica. Así que en 2014 decidió fundar su propia escuela con una metodología propia, apoyado por un ex profesor de la escuela Mirman para niños superdotados, ubicada en Beverly Hills, Los Ángeles, a la que antes asistían sus hijos. "Creé una pequeña escuela", dijo el fundador de SpaceX en 2015, en una entrevista de televisión en Beijing. Ahí habló por primera vez de Ad Astra y explicó que su modelo educativo estaría orientado a las aptitudes. Según recoge el portal The Hustle, las metas de esta hermética escuela son: Ser una alternativa al modelo de segregación por edad. Musk dice que separar a los niños por edad no tiene sentido para la educación, porque los estudiantes tienen diferentes intereses y habilidades que son independientes de la edad que tengan.

Enfoque en la resolución de problemas. En lugar de darles a los niños 'herramientas' en el vacío, se les debería enseñar cómo resolver problemas.

Gamificación. El magnate señaló que no tiene que "animar a sus hijos a jugar", pues la educación a través de juegos es algo natural para los niños. El modelo educativo de Ad Astra En esta escuela, explicó Elon Musk entonces, el modelo educativo se basa en no calificar a los estudiantes, sino buscar sus aptitudes. "Efectivamente, no hay calificaciones, en lugar de tratar a la escuela como una cadena de montaje, creo que tiene más sentido atender la educación para que coincida con tus aptitudes y habilidades de los estudiantes", detalló el empresario en la misma entrevista de 2015. "La escuela cuenta actualmente con 14 niños y aumentará a 20 en septiembre", agregó el empresario entonces, pero para 2018 ya tenía 40 estudiantes, según informa la BBC. Ahí los niños no están separados por grados según su edad. A los chicos de 7 a 14 años (que es el rango de edad de los estudiantes) se les enseña a trabajar juntos en equipo. Así lucía la página web de Ad Astra antes de 2018, ahora solo de ve un fondo gris con la leyenda: "Este sitio es actualmente privado. Si eres el propietario o colaborador, inicia sesión". Fuente: Ad Astra School. También las materias son diferentes, pues en Ad Astra, los alumnos estudian Inteligencia Artificial (IA), ciencia aplicada, codificación y diseño de muchas cosas, principalmente la creación de robots. El currículo no incluye asignaturas deportivas, idiomas extranjeros ni música. El empresario de 50 años considera que ya no es adecuado enseñar lenguas extranjeras en las escuelas, porque hoy en día existe software de traducción en tiempo real. Algo muy debatible para la mayoría, pero quizá razonable para los hijos de Musk. "La filosofía de la escuela es experimental, no está basada en un currículo. Musk decidió que quería educar así a sus hijos y a un pequeño grupo de niños. Es algo que él desarrolló, es su idea, no es una escuela tradicional", dijo a la BBC Christina Simon, autora del libro 'Más allá del catálogo: guía de una conocedora de escuelas privadas de primaria de Los Ángeles'. ¿Quiénes estudian en Ad Astra, la escuela de Elon Musk? "Se dijo en algún momento que Ad Astra era para los hijos de los empleados de SpaceX, pero no está claro a qué trabajadores se les hace la oferta, ni a cuántos ni en qué condiciones", puntualizó Simon. "No se sabe exactamente quiénes son estos niños", agregó. En una visita informal hecha por BBC Mundo en 2018, que tuvo como condición no revelar muchos detalles del programa, pudieron comprobar que Ad Astra sí existe, conocer un poco de su funcionamiento y aclarar algunos rumores. Entre los descubrimientos que sí pudieron revelar está que los niños no tienen que pasar ningún examen de coeficiente intelectual (IQ) para ser admitidos. En realidad, los alumnos potenciales visitan la escuela e interactúan con el personal, quienes analizan si los pequeños podrán disfrutar y aprovechar el modelo educativo de Ad Astra. Por ahora, los pequeños cuyos padres no trabajan en SpaceX pueden solicitar su ingreso por referencia de algún conocido. Sin embargo, planean abrir un poco más el proceso de inscripción, siempre con un número limitado de plazas para mantener el espíritu disruptivo del plantel. La especialista en escuelas de Los Ángeles comentó que recibe muchos correos de padres que quieren matricular a sus hijos en Ad Astra y no saben cómo hacerlo. "No les preocupa cómo es la escuela, cuántos profesores tiene o cómo funciona, una información que normalmente quieres saber antes de elegir el colegio de tus hijos. Solo que se trata de Elon Musk", dijo Simon. ¿Y la universidad qué? Al igual que con otros sistemas alternativos, como Montessori o Waldorf, muchos se preguntan si los graduados de Ad Astra tendrán las habilidades y conocimientos suficientes para, en su momento, ingresar a la universidad. Claro que esto no le importa ni tantito al multimillonario Elon Musk, quien ya ha dejado claro que no considera importante la educación universitaria. "Creo que la universidad es básicamente un lugar para divertirse y demostrar que puedes hacer la tarea que te dicen, pero eso no es para aprender", dijo Musk en diciembre de 2020. El magnate agregó que las universidades están forjando a los estudiantes para aceptar "tareas molestas" cuando se integren al mundo laboral. Según Musk, es "absurdo" que las empresas contraten personal con base en su grado académico, así que no es requisito tener título universitario para trabajar en Tesla, SpaceX o cualquiera de sus empresas. También señaló que se puede aprender cualquier tema online y de manera gratuita, y puso de ejemplo a varios multimillonarios que dejaron la universidad, como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Steve Jobs, entre otros.