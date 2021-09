Los emprendedores que conquistaron a dos tiburones de Shark Tank México con unas Cunas Colecho

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿Qué haces tú si quieres estar más cerca de tus hijos? Quizá emprender no sería una respuesta obvia. Sin embargo, para Adriana Méndez fue la solución a esta necesidad. La joven comunicóloga que se dedicaba a la producción televisiva y publicidad tuvo la idea de desarrollar un artículo que le permitiera estar más cerca de su recién nacido y a su vez le ayudara económicamente.

Cortesía de Shark Tank México

“Ha sido una revolución maravillosa, fue por necesidad, cuando nos enteramos que estábamos embarazados… Las jornadas de trabajo del área de publicidad y comunicación son muy largas y muy extenuantes, entonces mi instinto me dijo: ‘yo necesito estar con mi bebé y a veces voy a tener llamado, qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver’. Y en esta búsqueda de nueva información, cercanía, encontrar nuevas soluciones, me puse a investigar sobre los beneficios del colecho, la cual era una palabra que ni siquiera yo conocía”, dice en entrevista para Entrepreneur en español, Adriana Méndez, fundadora de Cunas Colecho.

De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), el colecho es “es una práctica en la que bebés o niños pequeños duermen con uno o los dos progenitores, puede ser practicado en la misma cama, en camas contiguas o cama y cuna unidas”.

“El colecho es poder tener a tu bebé junto a ti cerquita, existen diferentes formas, y una manera segura de hacerlo es con una cuna, y en México no existía la posibilidad de tener una cuna colecho cuando yo me embaracé de mi bebé… Se dio con base en una búsqueda y en resolver una necesidad como mamá. A esto también se unió mi necesidad de tener mis propios ingresos y generar mi propia estabilidad económica para no depender de horarios y no tener conflictos laborales por decirlo así”, explica Adriana.

Adriana platicó con su esposo, Mauricio Villa, quién decidió apoyarla en su decisión de emprender con Cunas Colecho. “Nos llamaba mucho participar en la crianza y estar con nuestros hijos, entonces tomamos la decisión y Adriana me dijo: ¿sabes qué? Yo quiero hacer esas cunas porque no existen en México al momento, apóyame”, comenta Mauricio.

De esta manera, nace Cunas Colecho, en 2015 con un capital de 50 mil pesos mexicanos. Al día de hoy los emprendedores cuentan con distribución en toda la República Mexicana, un showroom en la Ciudad de México y han logrado ventas por un valor de dos millones de pesos.

Estos muebles para bebés son multifuncionales, ya que a medida que los niños crecen pueden convertirse en un escritorio o una banca de lectura. “Uno de los objetivos muy claros de nuestro producto es que no sea solamente un artículo de desecho. Nuestra cuna se transforma y evoluciona conforme a las etapas de desarrollo de la familia”, expresa Adriana.

Imagen: Cortesía de Shark Tank México.

Un negocio familiar

Según explican los emprendedores, sus artículos son 100% mexicanos y sus equipos están conformados por familias, por lo que se organizan como células. Por ejemplo, la célula de diseño, producción, maquila, y distribución. Esta es una estrategia que usan para cuidar la calidad de su producto.

“Hacemos equipo con otras familias. Al ser un negocio entre familias me parece que es un trabajo mucho más cuidado, no es tanto como un lugar donde hay personas empleadas que se desligan un poco de la responsabilidad de la calidad del producto”, dice Mauricio.

Manifestar nuestros deseos

Un día Adriana le comentó a Mauricio sobre Shark Tank México, que se transmite todos los viernes a las 21:30 horas por Canal Sony, ambos se sentaron a ver el programa y la emprendedora le comentó a su esposo “imagínate que fuéramos”, posteriormente recibieron una llamada.

“Fue curioso… Francamente, yo no había visto el programa antes y ella sí. Me senté a verlo con ella y le dije ‘oye y si fuéramos a ese programa ¿Cómo nos organizaríamos?’. Empezamos a hablarlo y fue muy curioso porque una semana después nos llamaron”, comenta Mauricio.

Imagen: Cortesía de Shark Tank México.

Los emprendedores llegaron al tanque pidiendo 500 mil pesos por el 20% de su empresa. Recibieron adulaciones de todos los tiburones, pero al final lograron pescar a Arturo Elías Ayub y a Rodrigo Herrera. Aunque Mauricio Hoyos, Deborah Dana, y Marcus Dantus también les ofrecieron asesoría.

Cunas Colecho quiere seguir creciendo y ofreciendo un producto de calidad a todas las mamás. Asimismo, quieren seguir empleando a muchas más familias.

“Como primer punto, después de esta etapa es que las mamás nos conozcan y tengan decisión de comprar nuestro producto o no. Crecer y hacernos más sólidos. A mí me encanta la idea de que nosotros podamos compartirles este crecimiento a muchas familias y generar más células porque así es una forma de mover la economía, y microeconomía”, explica Adriana.

¿Cómo mantener la calidad de tu producto?

En este sentido, Mauricio y Adriana nos comparten tres puntos que tomar en cuenta para cuidar la calidad de nuestro producto o marca.

Ten compromiso y confianza en tu producto y tu equipo de trabajo Desarrolla mucha comunicación y transparencia de tus procesos y en el servicio al cliente. Muestra lo que realmente es tu producto.

“Vender lo que estás mostrando es importante. Por ejemplo las medidas, el color, el tamaño, eso es, es importante, la transparencia es como un punto bastante clave para que esta red de confianza vaya creciendo”