Steve Wozniak, cofundador de Apple, anuncia su propia empresa aeroespacial Privateer Space con un enigmático VIDEO

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, acaba de anunciar su nuevo proyecto, nada menos que crear su propia empresa aeroespacial llamada Privateer Space. Aunque no explicó claramente sus objetivos, se especula que podría poner a temblar a SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos y Virgin Galactic de Richard Branson.

Hace solo unas horas, Wozniak publicó en su cuenta de Twitter un críptico mensaje para dar la noticia:

“Se está poniendo en marcha una empresa espacial privada, diferente a las demás”, escribió el emprendedor tecnológico junto a un link de YouTube.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

El video no resulta menos misterioso que el tuit de ‘Woz’, como también se le conoce.

“Juntos llegaremos lejos. Nos cuidaremos unos a otros, resolveremos problemas juntos, esto no es una carrera, no es una competencia o un juego”, dice una voz en off, muy probablemente refiriéndose a la rivalidad que han mostrado los millonarios en el espacio.

“No somos una persona, una empresa, una nación… Somos un planeta […] y depende de nosotros trabajar juntos para hacer lo que es correcto y bueno. Así que aquí está para cuidar de lo que tenemos, para que la próxima generación pueda ser mejor juntos”, continúa el teaser.

El video cierra con la frase “El cielo ya no es el límite”, antes de mostrar el nombre de la nueva empresa aeroespacial de Steve Wozniak.

Según el portal Xataka, Woz tendrá como cofundador a Alex Fielding, fundador de la empresa de digitalización robótica Ripcord. También señalan que, en vez de entrar en la ‘carrera espacial’, Privateer Space se enfocaría en limpiar la basura espacial generada por los muchos satélites que se lanzan al espacio cada año.

En el sitio web de la compañía espacial se puede leer que están trabajando en "modo sigiloso", y que darán más detalles en la conferencia AMOS Tech 2021. Se trata de evento un evento sobre conciencia espacial en el que participan instituciones educativas, instancias de gobierno y empresas privadas. Se llevará a cabo del 14 al 17 de septiembre Maui, Hawái.